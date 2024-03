Life

“Αρένα”: Από τις ψυχοκόρες έως τη σύγχρονη Ελληνίδα…(βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτή την Κυριακή η «ΑΡΕΝΑ» σπάει τα στερεότυπα και εξετάζει τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ως προς την αντιμετώπιση της γυναίκας, της μητέρας, της εργαζόμενης.

-

H «ΑΡΕΝΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου έρχεται κάθε δεύτερη Κυριακή στις 24:00, κρατώντας πάντα την ερευνητική της ταυτότητα και παρουσιάζοντας τις άγνωστες διαστάσεις γεγονότων της επικαιρότητας.

Από τις ψυχοκόρες έως τη σύγχρονη Ελληνίδα…

Την Κυριακή 10 Μαρτίου, στις 24:00, λίγες μέρες μετά την παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Μαρία Αναστασοπούλου βάζει στην «ΑΡΕΝΑ» ιστορίες γυναικών που μιλούν για τον αγώνα τους στον οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό βίο.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν γυναίκες ξεχωριστές που δεν το έβαλαν κάτω, παρά τις αντιξοότητες, γυναίκες που πρωτοστάτησαν στο πρόσφατο ελληνικό #metoo, πρόσωπα που ξεχώρισαν και που εμπνέουν.

Αυτή την Κυριακή η «ΑΡΕΝΑ» σπάει τα στερεότυπα και εξετάζει τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ως προς την αντιμετώπιση της γυναίκας, της μητέρας, της εργαζόμενης.

Στην εκπομπή αυτής της Κυριακής θα μάθουμε την ιστορία της κυρίας Σοφίας, ψυχοκόρης από τα 7 της χρόνια, που αντί για μια πιο άνετη ζωή, όπως της έταξαν, δεχόταν προσβολές και ξυλοδαρμούς.

Ταυτόχρονα, θα γνωρίσουμε τη Δήμητρα, αθλήτρια του Τάε Κβο Ντο, η οποία, μετά από ένα τροχαίο πριν από 20 χρόνια, διδάσκει το άθλημα της καθηλωμένη σε αμαξίδιο, ενώ σηκώνει την σημαία περήφανα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Στην «ΑΡΕΝΑ» θα δούμε και την ιστορία της Χριστίνας, μιας νέας κοπέλας χωρίς όραση που μάχεται έναντι πάσης φύσεως διακρίσεων, αλλά και της Ρεβέκκας, μίας tattoo artist που χρησιμοποιεί την τέχνη της για να καλύπτει τις «ουλές», που αφήνει ο καρκίνος στις γυναίκες.

Επιπλέον, τη μαρτυρία της καταθέτει και η Ανεζίνα, η οποία κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό της και να εργαστεί στη NASA.

Στην «ΑΡΕΝΑ», μεταξύ άλλων, μιλούν πρωταγωνιστές της σειράς του ΑΝΤ1, «Ψυχοκόρες», οι Μαρίνα Ασλάνογλου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και Άννα Λουιζίδη, καθώς και πρόσωπα που παλεύουν για την εξάλειψη των ανισοτήτων, όπως η Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ιδρύτρια των «Υπέροχων Γυναικών», η Ζέτα Δούκα και η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Η γυναίκα μπαίνει σε πρώτο πλάνο αυτή την Κυριακή 10 Μαρτίου στις 24:00 στην «ΑΡΕΝΑ».

#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου