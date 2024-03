Life

Τσικνοπέμπτη στην Αθήνα: Οι εκδηλώσεις του Δήμου

Το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Τσικνοπέμπτη. Μουσική και αποκριάτικη παράδοση θα πλημμυρίσουν τη Βαρβάκειο Αγορά, την πλατεία Μοναστηρακίου και τους γύρω δρόμους.

Η μεγαλύτερη γιορτή του καρναβαλιού έχει ξεκινήσει στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας και μικροί και μεγάλοι διασκεδάζουμε όλοι μαζί, συμμετέχοντας σε ένα πλούσιο πρόγραμμα με 80 αποκριάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, σε 55 σημεία της πόλης.

Τσικνοπέμπτη με μουσική και παράδοση

Την Τσικνοπέμπτη 7 Μαρτίου μουσική και αποκριάτικη παράδοση θα πλημμυρίσουν τη Βαρβάκειο Αγορά, την πλατεία Μοναστηρακίου και τους γύρω δρόμους. Το κοινό θα συναντήσει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων στη Βαρβάκειο Αγορά στις 11:30, ενώ στις 12:00 η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστρικής Τέχνης ΒΑΚΧΑΙ θα ξεκινήσει από την πλατεία Συντάγματος την αποκριάτικη διαδρομή της, κάνοντας μία στάση στην πλατεία Κοτζιά, όπου θα αναπαραστήσει το έθιμο των Κορδελάτων της Νάξου και θα καταλήξει στην πλατεία Μοναστηρακίου, όπου στις 13:00 το συγκρότημα Χάρισμα και ο Ισίδωρος Πατέρος θα μας διασκεδάσουν με τη μουσική και τα τραγούδια τους.