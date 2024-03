Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πώς “στήθηκε” η κομπίνα με τον αρχιμανδρίτη και τον πρώην ιερωμένο

Ποιες οι κατηγορίες που τους βαραίνουν και ποια ακόμη πρόσωπα εμπλέκονται. Πως κατάφεραν να “πείσουν” τα θύματα τους και πού κατέληγαν τα χρήματα.

Στα χέρια εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία για τον 68χρονο αρχιμανδρίτη από τη Θεσσαλονίκη και τον 61 ετών πρώην ιερωμένο, οι οποίοι εμφανίζονται ως πρωταγωνιστές σε απάτη με δωρεές ύψους άνω του 1,3 εκατ, ευρώ που έλαβαν από πιστούς - και μεταξύ αυτών επιχειρηματίες - ως οικονομική στήριξη ενόψει της δήθεν εκλογής του πρώτου στη θέση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.

Η ογκωδέστατη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο ακόμη πρόσωπα, 51 και 34 ετών, έχει ανατεθεί προς επεξεργασία σε εισαγγελικό λειτουργό και με βάση τις αξιόποινες πράξεις που θα διαπιστώσει ότι τελέστηκαν, θα παραγγείλει την άσκηση ποινικής δίωξης. Η αστυνομική έρευνα που προηγήθηκε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι διαπράχθηκαν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα).

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η δικογραφία περιλαμβάνει καταγγελίες από τουλάχιστον έξι φερόμενα θύματα, και σε βάθος 5ετίας, από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2023. Όπως ανέφεραν στις καταθέσεις τους, ο αρχιμανδρίτης και ο άλλοτε ρασοφόρος (καθαιρέθηκε από κληρικός) τους ζητούσαν χρηματικά ποσά, πείθοντάς τους ψευδώς πως είναι βέβαιη η ανέλιξη του 68χρονου σε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, για να γίνουν πειστικοί, επιδείκνυαν πλαστές επιστολές τις οποίες συνέτασσε ο 61χρονος καθηρημένος ιερέας, όπου φαίνονταν ως αποστολείς - συντάκτες, θρησκευτικοί οργανισμοί και κρατικές υπηρεσίες, όπως η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το υπουργείο Οικονομικών ακόμα και η Προεδρία της Δημοκρατίας.

Οι εύπιστοι δωρητές, υποτίθεται πως θα έπαιρναν πίσω τα χρήματά τους, ενώ θα επωφελούνταν όταν ο αρχιμανδρίτης θα αναλάμβανε τη θέση του Μητροπολίτη, συμμετέχοντας δήθεν στη διαχείριση των αποθεματικών και των ακινήτων της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, στις προμήθειες, τα συσσίτια κ.ά..

Ερευνώντας τη ροή του χρήματος, οι διωκτικές Αρχές φαίνεται να διαπίστωσαν ότι οι «ιερές» δωρεές μεταφέρονταν σε λογαριασμούς των συνεργών του 68χρονου κληρικού και μέρος αυτών δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αυτοκινήτων και ενός διαμερίσματος. Ήδη κατασχέθηκε ένα όχημα, όπως επίσης φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συσκευές αποθήκευσης (usb), βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, χειρόγραφες σημειώσεις και διάφορες επιστολές.

