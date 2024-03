Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τσικνοπέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

-

Στις προβλέψεις των ζωδίων για τη σημερινή ημέρα της Τσικνοπέμπτης προχώρησε η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, εφιστώντας την προσοχή στους........

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Έξωση άνεργης στον Βύρωνα: Της ζητούν 240000 ευρώ για δάνειο με υπόλοιπο 130000

Μη Κρατικά ΑΕΙ: Κατάληψη στην πρυτανεία του ΕΚΠΑ

Ηράκλειο – Καταγγελία: Δασκάλα έδεσε μαθητή στην καρέκλα με χαρτοταινία