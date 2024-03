Πολιτική

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Θα προστατεύσουμε τη Γαλάζια και Ουράνια Πατρίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις του τουρκικού υπουργείο Άμυνας.

-

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν με επιτυχία όλα τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει με αποφασιστικότητα και επιμονή, από την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη Γαλάζια και Ουράνια Πατρίδα μας μέχρι τη συμβολή στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε κατά την εβδομαδιαία ενημέρωσης του Τύπου για τις δραστηριότητες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο αντιναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ταυτόχρονα ο εκπρόσωπος του Τ/ΥΠΑΜ ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες επιθεώρησης και παραλαβής του άρματος μάχης M60 T, οι δραστηριότητες εκσυγχρονισμού του οποίου ολοκληρώθηκαν από τη Διοίκηση Στρατού Ξηράς, με την ένταξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών Cloud (BAHA).

Ειδήσεις σήμερα:

Έξωση άνεργης στον Βύρωνα: Της ζητούν 240000 ευρώ για δάνειο με υπόλοιπο 130000

Indian Wells: Ο Ναδάλ αποσύρθηκε από το τουρνουά

Μη Κρατικά ΑΕΙ: Κατάληψη στην πρυτανεία του ΕΚΠΑ