Ερντογάν - “Γαλάζια Πατρίδα”: Για οπισθοχώρηση τον κατηγορεί η αντιπολίτευση

Για ποιο λόγο κατηγορεί η αντιπολίτευση της Τουρκίας τον Ερντογάν ότι οπισθοχωρεί από την ''γαλάζια πατρίδα''.

Έπειτα από τον αντιπροέδρο του CHP Υποναυάρχου ε.α.ο οποίος έθεσε θέμα για οπισθοχώρηση της τουρκικής κυβέρνησης από το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας έπειτα από την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, τώρα και ο βουλευτής του CHP, Ozgur Ceylan, έθεσε σχετικό ερώτημα στον ΥΠΑΜ Yasar Guler, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου. Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης ρωτησε τον Τούρκο ΥΠΑΜ: «Είναι αλήθεια ότι δεν θα γίνονται πλέον ασκήσεις που θα ονομάζονται Γαλάζια Πατρίδα;»

«Από τον Δεκέμβριο 2020, τα ερευνητικά γεωτρύπανα της Τουρκίας δεν επιχειρούν σε περιοχές που θεωρούνται αμφιλεγόμενες από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Οι μειωμένες δραστηριότητες της Τουρκίας στο Αιγαίο αποτυπώθηκαν επίσης στις Εκθέσεις Προόδου της ΕΕ. Η επίσκεψη του Προέδρου στην Ελλάδα και το μήνυμά του περί επίλυσης των προβλημάτων [με την Ελλάδα] οδήγησαν επίσης σε συζητήσεις σχετικά με υποχώρηση της έννοιας της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’», αναφέρει ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η Τζουμχουριέτ ρώτησε επίσης για το θέμα τον αντιναύαρχο ε.α. Yanki Bagcioglu. «Σήμερα, η πρώτη φρεγάτα κλάσης Istanbul παραδίδεται στη Διοίκηση των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων στο πλαίσιο του Σχεδίου ‘Εθνικό Πλοίο’. Μνημονεύω με ευγνωμοσύνη τον αείμνηστο ναύαρχο Ozden Ornek και τους συναδέλφους του που συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε το σχέδιο αυτό, το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, να φτάσει σε αυτό το στάδιο. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλά στελέχη που συμμετείχαν στο σχέδιο αυτό, ιδίως ο Ozden Ornek, έγιναν στόχος συνωμοσιών της FETO και των συνεργατών της». Ο Bagcioglu πρόσθεσε ότι, ως CHP, θα παρακολουθήσουν κάθε πιθανό βήμα οπισθοχώρησης από την ιδέα της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’.

