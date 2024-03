Παράξενα

Καλλιθέα: Κύκλωμα έκρυβε τα ναρκωτικά σε ρολό βαψίματος και τα λεφτά σε τοστιέρες! (βίντεο)

Το κύκλωμα είχε ιεραρχική δομή και υπήρχαν διακριτοί ρόλοι μεταξύ τους. Ποιος ο ρόλος του αρχηγού και των υπόλοιπων μελών.

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας και του κέντρου της Αθήνας.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, μεσημβρινές ώρες της 5-3-2024 στις περιοχές της Καλλιθέας και του Βύρωνα, 2 ημεδαποί, 26 και 54 ετών και 45χρονος αλλοδαπός, μέλη της οργάνωσης, , κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 26χρονος μέλος της οργάνωσης.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στη ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας και του κέντρου της Αθήνας, μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος ως αρχηγός, ήταν υπεύθυνος για όλη την ακολουθητέα διαδικασία της οργάνωσης (προμήθεια, επανατυποποίηση, αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση), καθώς και για την ανεύρεση πελατών και την είσπραξη των κερδών.

Ο 26χρονος, ως άμεσος συνεργός του αρχηγού, ήταν επιφορτισμένος κυρίως με την προμήθεια της κοκαΐνης και την ανεύρεση προμηθευτών και πελατών.

Ο 26χρονος συλληφθείς, είχε αναλάβει την αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά της κοκαΐνης.

Τέλος, η 54χρονη διαφύλαττε τα κέρδη από τη διακίνηση και φρόντιζε να αποσταλούν ορισμένες ποσότητες σε γειτονική χώρα.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, είχαν δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές για τα διάφορα στάδια διακίνησης (ασφαλής μεταφορά, χώροι απόκρυψης, μέτρα προφύλαξης κ.λπ.), ενώ προέβαιναν στη διακίνηση ουσιών σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κατά τους θερινούς μήνες, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα και την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τουριστών (TRANSFER).

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

51,8 γραμμ. κοκαΐνης διαμοιρασμένα σε 62 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες

ρολό βαψίματος, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως κρύπτη των ναρκωτικών

2 τοστιέρες που χρησιμοποιούσαν ομοίως ως κρύπτες χρηματικού ποσού

το χρηματικό ποσό των 46.325 ευρώ

2 ζυγαριές,

αυτοκίνητο

5 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

