Υγεία - Περιβάλλον

Ευαγγελισμός - Covid-19: Πρώτη μέρα χωρίς εισαγωγή κρούσματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από τέσσερα χρόνια πανδημίας είναι η πρώτη μέρα χωρίς εισαγωγή κρούσματος από covid-19 στο νοσοκομείο. Τι αναφέρει ο διοικητής του νοσοκομείου.

-

Ύστερα από 4 χρόνια πανδημίας κορωνοϊού, για πρώτη φορά η εφημερία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός έκλεισε χωρίς καμία εισαγωγή ασθενούς με Covid-19.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διοικητής του νοσοκομείου, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος.

«Για πρώτη φορά μετά από 4 ολόκληρα χρόνια κλείσαμε την εφημερία με μηδενικές εισαγωγές covid! Σίγουρα δε μπορούμε να μιλήσουμε για τέλος της πανδημίας αλλά είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Προσεχώς θα έχουμε περισσότερα στοιχεία ώστε να υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα», ανέφερε στον λογαριασμό του στα social media.

Ειδήσεις σήμερα:

Σωτήρης Σέρμπος: Από σύμβουλος του Ανδρουλάκη, υποψήφιος της ΝΔ

Έκρηξη - Οδησσός: “Πιθανός στόχος ο Μητσοτάκης ή ο Ζελένσκι”

Σύνταγμα - Μακάμπι: Οπαδοί ξυλοκόπησαν άνδρα με παλαιστινιακή σημαία (βίντεο)