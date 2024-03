Κόσμος

Κύπρος - Μονή: Ροζ βίντεο με μοναχούς να κάνουν σεξ, εικόνες που “δακρύζουν” και πακτωλός χρημάτων

Σάλο προκαλούν οι αποκαλύψεις για όσα φέρονται να συνέβαιναν στο μοναστήρι της Κύπρου, με καταγραφή βίντεο με ερωτικές περιπτύξεις ρασοφόρων και όχι μόνο.

«Ιερό» σκάνδαλο συγκλονίζει τις τελευταίες ημέρες την Κύπρο με τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να προκαλούν την κοινή γνώμη.

Το σκάνδαλο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κύπρο, περιλαμβάνει από παρακολουθήσεις και βιντεοσκόπηση πιστών έως και σεξουαλικές πράξεις μοναχών της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι της Κύπρου. Επίσης σύμφωνα με τα δημοσιεύματα υπάρχει και έντονη οσμή οικονομικού σκανδάλου, καθώς ελέγχονται οι μοναχοί για υπέρογκο χρηματικό πόσο, ύψους 800.000 ευρώ που βρέθηκε σε χρηματοκιβώτιο, καθώς και για δύο διαμερίσματα σε Πειραιά και Λεμεσό που φέρονται να είναι ιδιοκτησία των ιερωμένων.

Τεχνητό μύρο σε σταυρό

Ακόμη εξετάζεται το ενδεχόμενο τοποθέτησης τεχνητού μύρου σε σταυρό, από τον οποίο έρεε όταν οι πιστοί προσέρχονταν να προσκυνήσουν, κάτι το οποίο παρέπεμπε σε θαύμα και προσέλκυε όλο και περισσότερους πιστούς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το philenews, το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου έναν μήνα. Προσέλαβε διαστάσεις όταν κάμερες κατέγραψαν σεξουαλικές πράξεις μεταξύ δύο μοναχών. Τις κάμερες φέρεται να είχαν εγκαταστήσει οι ίδιοι παρακολουθώντας όσους έμπαιναν και όσους έβγαιναν σε γραφείο της μονής καθώς και σε δωμάτιο το οποίο χρησιμοποιείτο ως κρεβατοκάμαρα.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, οι δύο μοναχοί, διαθέτουν ένα διαμέρισμα στον Πειραιά και ένα στη Λεμεσό και το ερώτημα είναι πού βρήκαν τα χρήματα και τα αγόρασαν, όπως φυσικά πώς βρέθηκαν 800.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο. Εξετάζεται κατά πόσον τα χρήματα προέρχονται από προσφορές των πιστών, οι οποίοι εισέφεραν από το υστέρημά τους στη Μονή

Ζήτησαν να καθαιρεθούν οι μοναχοί

Οι αποκαλύψεις ανάγκασαν τους εμπλεκόμενους να ζητήσουν να καθαιρεθούν, κάτι το οποίο θα γίνει κατά την διάρκεια της αυριανής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου. Λόγω αυτού, αναμένεται η απόφαση να εκδοθεί με συνοπτικές διαδικασίες εκδίκασης των σε βάρος τους καταγγελιών, εκτός και αν μέλη της Ιεράς Συνόδου ζητήσουν πλήρη ενημέρωση για όσα συνέβησαν και αμαύρωσαν την εικόνα της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον «Πολίτη» η Μονή του Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι έκλεισε μέχρι νεωτέρας με εντολή του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα.

