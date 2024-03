Αθλητικά

Ολυμπιακός- Μακάμπι: Βαριά ήττα για τους “ερυθρόλευκους”

Πληγώθηκε από τα λάθη του ο Ολυμπιακός, που γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού επί ημερών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο ήταν... εκκωφαντική. Η πειραϊκή ομάδα γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 4-1 και ουσιαστικά αποχαιρέτησε το Conference League στη φάση των «16», αφού είναι πολύ δύσκολο για τους «ερυθρόλευκους», με τέτοια εικόνα, να νικήσουν τους Ισραηλινούς με διαφορά τεσσάρων τερμάτων την άλλη Πέμπτη (14 Μαρτίου, 22:00) στη Σερβία, στην έδρα της Μπάτσκα Τοπόλα.

Το ξεκίνημα ήταν εφιαλτικό για τον Ολυμπιακό, που βρέθηκε να χάνει 2-0 πριν καν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο, με τους σαστισμένους «ερυθρόλευκους» να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Οι οργανωμένοι και μεθοδικοί Ισραηλινοί φανέρωσαν όλα τα προβλήματα της εφετινής ομάδας, που μπήκε στο παιχνίδι αλαζονικά μετά τις τελευταίες συνεχείς επιτυχίες τους αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να αποδείξει ότι οι τελευταίες νίκες είχαν κουκουλώσει το πρόβλημα κάτω από το χαλί.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να παίξει επιθετικά αλλά η Μακάμπι δεν ήταν Φερεντσβάρος, ούτε σε επίπεδο ομάδας ούτε σε τακτική. Οι φιλοξενούμενοι περίμεναν να βρουν τους χώρους και τους βρήκαν, καθώς ο αντίπαλος πρόσφερε απλόχερα... αεροδιάδρομους. Κακή ανασταλτική λειτουργία στη μεσαία γραμμή, μηδέν στις επιστροφές και στην αναχαίτιση, προεξάρχοντος του Ροντινέι και κάπως έτσι το 0-2 πάγωσε το Φάληρο.

Η ειρωνεία, μάλιστα, είναι πως ο τεχνικός του Ολυμπιακού είχε επισημάνει στους παίκτες του πόσο επικίνδυνη είναι η ομάδα από το Ισραήλ όταν ξεδιπλώνεται από τα άκρα αλλά... εκείνος τα είπε κι εκείνος τα άκουσε, καθώς οι ποδοσφαιριστές του ξεχύθηκαν από το ξεκίνημα σε μια αλόγιστη επίθεση, πήραν ρίσκα και η Μακάμπι τους τιμώρησε.

Μόλις στο 5ο λεπτό ο Μίλσον έκανε μια πάσα από τα δεξιά που δεν φαινόταν να έχει τύχη, αλλά η μπάλα πέρασε μυστηριωδώς κάτω από τα πόδια του Έσε και δίπλα από τον Ρέτσο, «βούτυρο στο ψωμί» του πολύπειρου Ζάχαβι που «εκτέλεσε» από την καρδιά της περιοχής τον Πασχαλάκη για το 0-1.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η Μακάμπι χτύπησε από το άλλο άκρο, από την πλευρά του Ορτέγκα. Από λάθος στον χώρο της μεσαίας γραμμής και μη άμεση ανάκτηση ο Πέρετζ έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, ο Πασχαλάκης απέκρουσε προσωρινά αλλά ο Σαχάρ, αμαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι ανάμεσα σε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού (!), πήρε το ριμπάουντ κι έγραψε το 0-2.

Στο 13΄ οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν με κεφαλιά του Ελ Κααμπί από εξαιρετική σέντρα του Φορτούνη στο δεύτερο δοκάρι κι έδωσαν ελπίδες στο κοινό τους, που γρήγορα διαψεύστηκαν. Αυτή ήταν και η μοναδική φορά στο πρώτο ημίχρονο που ο Μαροκινός επιθετικός πήρε σωστά την μπάλα, καθώς οι συμπαίκτες του αδυνατούσαν να του την περάσουν σωστά και να εκμεταλλευτούν τη δαιμονιώδη φόρμα του.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού η Μακάμπι έφτασε στο 3-1, με τη φάση να ξεκινά πάλι από την πλευρά του Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος καταδίωξε τον Μίλσον με ταχύτητα... παλαίμαχου, εκείνος τον πέρασε εύκολα πάνω στη γραμμή του άουτ (!) και γύρισε στον αμαρκάριστο Ζάχαβι, ο οποίος έκανε δύο τα προσωπικά γκολ του στο παιχνίδι.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ημίχρονο, με την πειραϊκή ομάδα να συνεχίζει να έχει κάκιστες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών της και να είναι ευάλωτη στο transition παιχνίδι. Εμφανής επίσης η έλλειψη αυτοματισμών, αλλά αυτά είναι πράγματα που δουλεύονται μήνες πριν.

Ακόμη κι έτσι πάντως στο 45΄+1 οι γηπεδούχοι είχαν μια ευκαιρία να μειώσουν, όταν η πορτογαλική τριάδα Ποντένσε, Όρτα και Τσικίνιο συνδυάστηκε, με το σουτ του τελευταίου να στέλνει την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μισπάτι.

Μια νέα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-3 έχασε ο Ελ Κααμπί στο 54΄, μετά το εντυπωσιακό σόλο του Όρτα ανάμεσα σε τρεις παίκτες και την πάσα στον Μαροκινό, ο οποίος νικήθηκε στο τετ τετ από τον τερματοφύλακα της Μακάμπι. Κι ενώ ο Ολυμπιακός φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι αλλά φάσεις δεν έβγαζε, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν και σε τέταρτο γκολ στη μοναδική τελική τους στο δεύτερο ημίχρονο (!), στοιχείο χαρακτηριστικό της ανασταλτικής ένδειας των γηπεδούχων.

Ήταν το 74ο λεπτό, όταν σε φάση που η μπάλα γύρισε πέριξ της περιοχής του Ολυμπιακού χωρίς κανένας να μπορέσει να κάνει ένα απλό διώξιμο, έστω, βγήκε η σέντρα για τον ξανά αμαρκάριστο Πέρετζ, που λίγο πιο μέσα από το πέναλτι νίκησε με κεφαλιά τον για πολλοστή φορά εκτεθειμένο απόψε Πασχαλάκη.

Κι επειδή η τύχη είχε γυρίσει τελείως την πλάτη στην ελληνική ομάδα το βράδυ της Πέμπτης, στο 89΄ ο Καρβάλιο είδε το πολύ ωραίο σουτ που επιχείρησε να καταλήγει στο δοκάρι, το 4-1 να μένει ως το τέλος και η ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης στη Σερβία να καθίσταται, από σήμερα κιόλας, τυπική διεκπεραίωση.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κρεγκ Πόουσον (Αγγλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ιμπόρα - Κανιτσόφσκι, Σαχάρ, Μισπάτι, Ρεβίβο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο (67΄ Μασούρας), Όρτα (84΄ Ιμπόρα), Φορτούνης (77΄ Γιόβετιτς), Ποντένσε (77΄ Καρβάλιο), Ελ Κααμπί (84΄ Ελ Αραμπί).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ρόμπι Κιν): Μισπάτι, Σαχάρ, Σάμποριτ, Νάχμιας, Ρεβίβο, Φαν Όφερεϊμ (77΄ Καρζέφ), Πέρετζ, Κανισόφσκι (81΄ Γκολάσα), Μίλσον (81΄ Νταβιτζάντα), Ζαχάβι (77΄ Τούργκεμαν), Ντάβιντα (68΄ Μπιτόν).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ