Ταξί: 7 συλλήψεις οδηγών και εκατοντάδες πρόστιμα σε λίγες ώρες (εικόνες)

Για διαφορετικούς λόγους πέρασαν οι αστυνομικοί χειροπέδες στους οδηγούς. Ποιες ήταν οι συνηθέστερες παραβάσεις που καταγράφηκαν από την Τροχαία.

Συνολικά 186 παραβάσεις και 7 συλλήψεις οδηγών ΤΑΞΙ έγιναν το τελευταίο τριήμερο από την Τροχαία Αττικής. Αναλυτικά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της:

"Στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 46 Μαρτίου 2024 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής με σκοπό τον εντοπισμό και την –κατά περίπτωση σύλληψη και βεβαίωση παραβάσεων σε επαγγελματίες οδηγούς ΤΑΞΙ στην Αττική.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε σημεία όπως το κέντρο της Αθήνας, σε Κηφισιά, Αγία Παρασκευή και Πειραιά, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 7 οδηγών και τη βεβαίωση 186 παραβάσεων.

Ειδικότερα, 4 οδηγοί εντοπίστηκαν να κατέχουν και να επιδεικνύουν πλαστές ειδικές άδειες οδήγησης ταξί, 2 εισέπρατταν κόμιστρο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου, καλύπτοντας μάλιστα το ταξίμετρο με κομμάτι ύφασμα στη μια περίπτωση και με μονωτική ταινία στην άλλη για να μην είναι ορατό στους πελάτες, και 1 είχε επέμβει στην ταμειακή μηχανή, που ήταν συνδεδεμένη στο ταξίμετρο σπάζοντας την σφραγίδα, προκειμένου να την μπλοκάρει και να μην εκδίδει αποδείξεις.

Περαιτέρω, οι 186 παραβάσεις αφορούσαν:

54 για μη χρήση ταξιμέτρου,

45 για στέρηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί,

13 για μη ορατή/ευδιάκριτη πινακίδα κυκλοφορίας,

11 για μη ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ),

7 για επιλογή επιβατών,

6 για τοποθέτηση ταξιμέτρου σε μη εμφανές σημείο,

5 για παραβίαση σειράς προτεραιότητας στην πιάτσα,

4 για αδιαφανείς υαλοπίνακες (φιμέ),

4 για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου,

3 για άρνηση μίσθωσης,

3 για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης,

2 παρέλευση του χρόνου απόσυρσης των οχημάτων/λήξη της άδειας κυκλοφορίας,

1 για φθαρμένα ελαστικά,

1 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και

27 λοιπές παραβάσεις.

Για όλες τις ανωτέρω παραβάσεις επιβλήθηκαν κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, αφαιρέθηκαν οι άδειες ικανότητας οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων και ενημερώθηκαν τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια οδηγών ταξί για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους για –κατά περίπτωση είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, καθώς και για απάτη, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους μετακινούμενους πολίτες, θα συνεχισθούν"



