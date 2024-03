Αθλητικά

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - ΠΑΟΚ: “Έσπασε” το αήττητο του “δικέφαλου” στην Ευρώπη

Έκτός έδρας ήττα για τον "δικέφαλο του βορρά" στον αγώνα επί κροατικού εδάφους κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Την ήττα από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην Κροατία γνώρισε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του Conference League.

Ο «δικέφαλος του βορρά» δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το «Μάξιμιρ» καθώς ηττήθηκε από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 2-0 στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τη φάση των «16» του Conference. Έτσι στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην Τούμπα (14/3, 19:45) θα έχει δύσκολη δουλειά, καθώς θα πρέπει να ανατρέψει το σκορ του πρώτου παιχνιδιού.

Η σημερινή ήττα είναι η πρώτη για τον ΠΑΟΚ στη φετινή πορεία του στην Ευρώπη.

Χάρη σε δύο γκολ του Μπρούνο Πέτκοβιτς (37’, 71’), η Ντιναμό Ζάγκρεμπ επικράτησε με 2-0 του ΠΑΟΚ στο «Μάκσιμιρ», βάζοντας γερές βάσεις πρόκρισης για τα προημιτελικά του UEFA Europa Conference League. Η πρωταθλήτρια Κροατίας αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική, σε αντίθεση με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Έχοντας τη στήριξη των οπαδών τους, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά στο ματς. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Αρμπέρ Χότζα ξέφυγε από τα αριστερά, αλλά διαγώνια από τον Ντομινίκ Κοτάρσκι γλίστρησε και δεν μπόρεσε να σουτάρει όπως θα ήθελε. Τα αβίαστα λάθη και τα πολλά φάουλ χάλασαν το ρυθμό του αγώνα, με τους «ασπρόμαυρους», πάντως, να παίρνουν την κατοχή της μπάλας. Στο 27’, μάλιστα, ήρθε και η πρώτη αξιόλογη φάση, με τη δύσκολη κεφαλιά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μετά τη σέντρα του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα, που όμως δε βρήκε στόχο.

Η Ντιναμό είχε ένα δίλεπτο ξέσπασμα, οπότε και κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 36’, ο Κοτάρσκι σταμάτησε στη γωνία του το συρτό, δυνατό σουτ του Μάρτιν Μπατούρινα. Στην εξέλιξη της φάσης, από λάθος του Γιόνι Ότο, ο Πέτκοβιτς βρέθηκε απέναντι στον Κοτάρσκι, σε πρώτο χρόνο ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ βγήκε νικητής, αλλά στην επαναφορά ο Πέτκοβιτς είχε εύκολο έργο σε κενή εστία για το 1-0.

Με το δεύτερο μέρος να κυλάει χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου πέρασε στην κορυφή της επίθεσης τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ανακατεύοντας την τράπουλα. Και πάλι, όμως, ο ΠΑΟΚ υστερούσε στην τελική πάσα παρά το ότι έβγαινε με καλές προϋποθέσεις στην επίθεση. Στην απέναντι περιοχή, ο Ντάριο Σπίκιτς (60’, 67’) μία με σουτ και μια με κεφαλιά δοκίμασε να βρει δίχτυα ωστόσο οι προσπάθειές του δεν ανησύχησαν τον Κοτάρσκι.

Άκρως κυνική η ομάδα του Σεργκέι Γιακίροβιτς, έφτασε και σε δεύτερο τέρμα στο 71ο λεπτό. Μάρτιν Μπατούρινα και Πέτκοβιτς συνεργάστηκαν σε δύο χρόνους, με τον τελευταίο να πλασάρει εύστοχα τον εξερχόμενο Κοτάρσκι για το 2-0. Έβδομο φετινό γκολ του 29χρονου αρχηγού της Ντιναμό στην Ευρώπη. Γκάμπριελ Βίντοβιτς (76’) και Μπατούρινα (79’) έβαλαν ξανά... δουλειά στον Κοτάρσκι, καθώς η Ντινάμο αναζήτησε και το τρίτο γκολ που θα «τελειώσει» την πρόκριση.

Στο 84’, από ενέργεια του Στέφανου Τζίμα, που μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ο Τόμας Μουργκ σπατάλησε από το ύψος του πέναλτι τη σπουδαιότερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ ενώ στις καθυστερήσεις η... πονηρή σέντρα-σουτ του Αυστριακού μεσοεπιθετικού ανάγκασε τον Ιβάν Νέβιστιτς στη μοναδική, ουσιαστικά, επέμβαση σε όλο τον αγώνα.

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ όχι μόνο έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των κροατικών συλλόγων απέναντι σε ελληνικούς (0-7-15 «έγραφε» το κοντέρ) αλλά έβαλε τέλος και στο ευρωπαϊκό αήττητο του ΠΑΟΚ (9-3-0 φέτος σε προκριματικά και όμιλο). Τα πάντα, ωστόσο, θα κριθούν την ερχόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.

Εν τω μεταξύ, η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού επί ημερών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο ήταν... εκκωφαντική. Η πειραϊκή ομάδα γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 4-1 και ουσιαστικά αποχαιρέτησε το Conference League στη φάση των «16», αφού είναι πολύ δύσκολο για τους «ερυθρόλευκους», με τέτοια εικόνα, να νικήσουν τους Ισραηλινούς με διαφορά τεσσάρων τερμάτων την άλλη Πέμπτη (14 Μαρτίου, 22:00) στη Σερβία, στην έδρα της Μπάτσκα Τοπόλα.

Διαιτητής: Άλιγιαρ Αγκάγιεφ (Αζερμπαϊτζάν)

Κίτρινες: Βίντοβιτς, Σούτσιτς – Οζντόεφ, Μουργκ, Ντεσπόντοφ.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (Σεργκέι Γιακίροβιτς): Νέβιστιτς, Ριστόφσκι, Μπερνάουερ, Τεοφίλ-Κατρίν, Πέρκοβιτς, Μίσιτς, Σούτσιτς, Σπίκιτς (72’ Κανέκο), Μπατούρινα (90’+3’ Χαλίλοβιτς), Χότζα (46’ Βίντοβιτς), Πέτκοβιτς (89’ Κουλένοβιτς).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο, Κουλιεράκης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (69’ Σβαμπ), Α. Ζίβκοβιτς (83’ Τζίμας), Κωνσταντέλιας (69’ Μουργκ), Τάισον, Μπράντον (60’ Ντεσπόντοφ).

