Κοινωνία

Πειραιάς: βομβιστική επίθεση σε χώρο στάθμευσης (εικόνες)

Πανικός προκλήθηκε στον Πειραιά, από ισχυρή έκρηξη σε χώρο στάθμευσης.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε χώρο στάθμευσης, δίπλα σε βενζινάδικο στον Πειραιά.

Η έκρηξη πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα και ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Η έκρηξη σπί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση, προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια.

Την ώρα της έκρηξης το πρατήριο καυσίμων ήταν ανοιχτό και είχε μέσα υπαλλήλους.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση και στους γύρω δρόμους.