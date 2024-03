Πολιτική

ΚΚΕ - Σοφιανός: Η δήλωση Κουτσούμπα, ήταν σχόλιο για τις πλατφόρμες (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Νίκος Σοφιανός για τις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα περί "sugar daddies".

Μεγάλο σάλο έχει προκαλέσει η δήλωση από το βήμα της Βουλής του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, σχετικά με τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια που όπως είπε... οδηγούν φοιτήτριες να αναζητούν “sugar daddies”.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου ΚΚΕ που μίλησε για το ζήτημα.

Όπως είπε αρχικά, "θα πραγματοποιηθεί ένα τεράστιο συλλαλητήριο φοιτητών και μαθητών... Η κυβέρνηση κατήγγειλε το ΚΚΕ για σεξισμό είναι γελοίο… Η δήλωση Κουτσούμπα, ήταν σχόλιο για τις πλατφόρμες εκπόρνευσης φοιτητριών".

Όπως τόνισε στη συνέχεια. "είναι διαστρέβλωση της καταγγελίας που κάναμε για συγκεκριμένες πλατφόρμες. Έρευνες έδειξαν ότι 33% των φοιτητών στρέφονται σε τέτοιες πλατφόρμες… Αυτός είναι ο καπιταλισμός".

Ακόμη είπε ότι "το ΚΚΕ θέλει να καταγγείλει τις συμπεριφορές αυτές..." και επεσήμανε πως η οικονομία της αγοράς είναι έτσι δομημένη και η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων θα συνδράμει σε αυτό

Πυρά εξαπέλυσε και κατά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως "δεν είναι αριστερή αντιπολίτευση θέση του ΣΥΡΙΖΑ για δίδακτρα στα κρατικά πανεπιστήμια".

Τέλος είπε πως "το κίνημα στην Ελλάδα που λέει “όχι” στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων είναι πλειοψηφία. Η νεολαία είναι πλειοψηφία".

