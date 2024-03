Πολιτική

Εξεταστική για Τέμπη - ΚΚΕ: Κατέθεσε το πόρισμά του για το δυστύχημα

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Βουλή αναφέρθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Το ΚΚΕ κατέθεσε το πόρισμά του για την Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη, "μια Εξεταστική που η κυβέρνηση της ΝΔ έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και την ψήφισε, έκανε όμως ό,τι μπορούσε για να υπάρξει πλήρης συγκάλυψη των ευθυνών της και γι' αυτό την έκλεισε και άρον-άρον» επισήμανε μιλώντας στη Βουλή, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Ό,τι και να κάνετε και εσείς της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που έχετε επίσης "λερωμένη τη φωλιά" σας, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί και τουλάχιστον στη λαϊκή συνείδηση έχουν αποδοθεί όλες οι ευθύνες» τόνισε και πρόσθεσε: «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί ,είναι η υπόσχεση που δώσαμε πριν ένα χρόνο όταν μια ολόκληρη χώρα συγκλονιζόταν από το έγκλημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 αθώες ψυχές στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά».

«Αμέσως μετά από αυτή την ομιλία μου στη Βουλή έχουμε συνάντηση με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να καταθέσουμε τα στοιχεία που περιέχονται στο πόρισμα για την Εξεταστική Επιτροπή, με τα οποία, κατά τη γνώμη μας, αναδεικνύονται μεγάλες πολιτικές και ποινικές ευθύνες και σε πολιτικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι για τον χαμό τόσων συνανθρώπων μας» είπε.

«Η χώρα είχε συγκλονιστεί τότε, από τη μια ως την άλλη άκρη της και από τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις του λαού και κυρίως της νεολαίας και είπαμε από την πρώτη στιγμή: Ότι το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Ότι θα γίνουμε η φωνή όλων των νεκρών για να αναδειχθούν οι αιτίες, οι ένοχοι που όπως σε κάθε έγκλημα υπάρχουν και σε αυτό. Το χρωστάμε στις 57 ψυχές που χάθηκαν εκείνο το βράδυ όταν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των απίστευτων τεχνολογικών δυνατοτήτων,δύο τραίνα συγκρούστηκαν μετωπικά αφού πρώτα κινούνταν επί 12 ολόκληρα λεπτά σε αντίθετες κατευθύνσεις στην ίδια γραμμή χωρίς κανένας από τους αρμόδιους να πάρει είδηση» είπε.

«Το χρωστάμε», συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας, «στις οικογένειές τους, στις μανάδες και στους πατεράδες που ένα χρόνο, τώρα, ζητούν απαντήσεις, ζητούν να πληρώσουν οι ένοχοι».

«Χρωστάτε ακόμα απαντήσεις τι ακριβώς συνέβη και φτάσαμε σε αυτό το έγκλημα, τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις στιγμές, τι ακολούθησε μετά. Και αναφέρομαι στα πάντα, σε όλα όσα παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση να προσπαθείτε να συγκαλύψετε με "μπαζώματα", απώλεια οπτικού υλικού και τόσα άλλα. Δύσκολο να τα συγκαλύψετε, τελικά, γιατί έχουν όλοι και όλα αποκαλυφθεί τουλάχιστον στη λαϊκή συνείδηση. Έχετε όλοι σας αποκαλυφθεί. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και τις επόμενες μέρες» υπογράμμισε, καταλήγοντας ο Δ. Κουτσούμπας.

