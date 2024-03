Οικονομία

ΗΠΑ - Μέρντοχ: Ο δισεκατομμυριούχος παντρεύεται για 5η φορά

Λίγο πριν τα 93α γενέθλιά του, ο Ρούπερτ Μέρντοχ, θα ντυθεί γαμπρός για 5η φορά.

Ο δισεκατομμυριούχος Ρούπερτ Μέρντοχ, ο οποίος σε λίγες ημέρες θα γιορτάσει τα 93α γενέθλιά του, αρραβωνιάστηκε τη σύντροφό του Ελένα Ζούκοβα, 67 ετών, όπως έγινε γνωστό χθες Πέμπτη.

Εκπρόσωπος του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσε μάλιστα πως έχουν αρχίσει ήδη οι προετοιμασίες για τον γάμο που θα γίνει τον Ιούνιο στην έπαυλη του Μέρντοχ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και έχει αποκτήσει έξι παιδιά.

Την είδηση για τον αρραβώνα του αυστραλού κροίσου με την διακεκριμένη μοριακή βιολόγο, η οποία εγκατέλειψε τη Ρωσία και ζει εδώ και τρεις δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν πρώτοι οι New York Times.

Η Ελένα Ζούκοβα είναι μητέρα της Ντάσα που, ύστερα από 10 χρόνια έγγαμου βίου με τον ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς, παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο τον νεότερο.

