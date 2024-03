Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Έρχονται τα “ραβασάκια” - “Κλείνει” το Ε9

Αντίστροφη μέτρηση για τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ, η πληρωμή του οποίου θα γίνει φέτος σε 11 δόσεις.

Ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2024, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τα παρακάτω:

Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2024 δε θα είναι διαθέσιμη από το Σάββατο 9 Μαρτίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2024 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2024.

Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2025, δεν θα είναι διαθέσιμη το Σάββατο 9 Μαρτίου, μεταξύ 11:00 και 15:00.

Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου (όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2023), θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε έως 11 μηνιαίες δόσεις η πρώτη εκ των οποίων στο τέλος Απριλίου και η τελευταία τον Φεβρουάριο 2025.