Life

“Παγιδευμένοι” - Νέα επεισόδια: Η νεκρή νύφη και το μυστηριώδες τηλεφώνημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες και ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Μια νεκρή νύφη κι ένα απειλητικό τηλεφώνημα μπλέκουν ξανά τις τροχιές της ζωής του Δημήτρη και της Άννας.

Δευτέρα 11 Μαρτίου - Επεισόδιο 41

Η Χρύσα ρωτάει την Άννα τι έγινε με το διαζύγιό της κι εκείνη ξεσπά στην αδερφή της και στην οικογένειά της, κατηγορώντας τους για όλα όσα συμβαίνουν ανάμεσα σ’ εκείνη και τον Δημήτρη.

Ο Δημήτρης βρίσκεται σε εξίσου κακή κατάσταση, αλλά αναλαμβάνει με τον Ανδρέα την υπόθεση της νύφης που βρέθηκε νεκρή.

Η Αγγελική με τον Σταύρο ξεκινούν τις ετοιμασίες για τον γάμο τους.

Η Άννα, που συμμετέχει ως δικηγόρος στην υπόθεση της νύφης, θα πρέπει να βρει τρόπο να μην συγκρουστεί με τον Δημήτρη.

Ο Αλέκος προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τρόπο να αποδείξει την αθωότητα του Βερβερίδη, όταν ο Ιάσονας του αποκαλύπτει κάτι συγκλονιστικό.

Τρίτη 12 Μαρτίου - Επεισόδιο 42

Καθώς το γαϊτανάκι του εγκλήματος του γάμου ξετυλίγεται, οι προσωπικές σχέσεις του Δημήτρη και της Άννας δοκιμάζονται για ακόμα μια φορά. Με το διαζύγιο να εκκρεμεί, οι δυο τους πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να λύσουν το μυστήριο που υπάρχει πίσω από τη δολοφονία της νύφης και τα κλειστά στόματα των δύο οικογενειών.

Μια εγκυμοσύνη έρχεται να ταράξει τις ισορροπίες στα γραφεία της Εισαγγελίας.

Ο Αλέκος με τον Ιάσονα προσπαθούν να βγάλουν τον Πάνο από τη φυλακή με δόλιους, όπως πάντα, τρόπους.

Ενώ οι οικογένειες της νύφης και του γαμπρού έχουν κληθεί να καταθέσουν και αρχίζει να πέφτει φως στην υπόθεση, η Άννα παθαίνει σοκ όταν δέχεται ένα απειλητικό τηλεφώνημα κατά της ζωής του Δημήτρη!

#Pagidevmenoi

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπήκαν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης.

Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

Ειδήσεις σήμερα:

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια – Πιερρακάκης: Μόνο στην Ελλάδα και την Κούβα απαγορευόταν

Όσκαρ 2024 – Λάνθιμος: Το “Poor Things” πήρε 4 βραβεία!

Καλλιθέα: Έκρηξη βόμβας σε κατάστημα