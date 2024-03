Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: με απουσίες οι πράσινοι στο ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους παίκτες δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Φατίχ Τερίμ στο ντέρμπι των αιωνίων.

-

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (9/3) στο «Γ. Καλαφάτης» η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της σημερινής πρεμιέρας των play off του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κατοχής και κυκλοφορίας μπάλας, εξάσκηση στις στατικές φάσεις κι ολοκληρώθηκε με ανάπτυξη παιχνιδιού. Ατομικό ακολούθησαν οι Χουάνκαρ, Σένκεφελντ, θεραπεία ο Γεντβάι και ειδικό πρόγραμμα οι Μάγκνουσον, Πάλμερ-Μπράουν.

Μετά το τέλος της αποστολής ο Φατίχ Τερίμ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Στη λίστα δεν συμπεριλήφθηκε για άλλο ένα παιχνίδι ο Αϊτόρ, ο Βέρμπιτς που κρίθηκε ανέτοιμος μετρώντας πολύ λίγες προπονήσεις μετά από απουσία 20 ημερών και οι Χουάνκαρ, Σένκεφελντ και Γεντβάι.

Αναλυτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακο, συγκροτούν οι Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Ρουμπέν, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Σπόραρ, Μπερνάρ, Λημνιός, Τσέριν, Μαντσίνι, Ούγκο, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο και Ακαϊντίν. Ο Βαγιαννίδης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα λόγω καρτών.

Ειδήσεις σήμερα

Ημιμαραθώνιος: Αλλαγές σε δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών

Ινδία: Διπλή μεταμόσχευση χεριών γυναίκας σε άνδρα

Ζωγράφου: Επεισόδια με μολότοφ, εμπρησμούς και φωτοβολίδες κατά αστυνομικών (βίντεο)