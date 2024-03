Παράξενα

Ρωσία: στη φυλακή φοιτητής για το όνομα του wifi του!

Ποιο όνομα που χρησιμοποίησε για το wifi του, οδήγησε τον νεαρό στη φυλακή.

Ένα δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε σε φυλάκιση δέκα ημερών έναν φοιτητή που μετονόμασε το δίκτυο wifi του σε «Slava Ukraine!» («Δόξα στην Ουκρανία!») την κραυγή που φωνάζουν οι ουκρανικές δυνάμεις πολεμώντας τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria-Novosti.

Αλλάζοντας το προεγκατεστημένη ονομασία του ρούτερ του wifi σε «Slava Ukraine!», αυτός ο φοιτητής από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας «προπαγάνδισε το σύνθημα Ουκρανών εθνικιστών», ανέφερε το δικαστήριο στην απόφασή του.

Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος για «δημόσια επίδειξη ναζιστικών συμβόλων (...) ή συμβόλων εξτρεμιστικών οργανώσεων» και το wifi router του κατασχέθηκε, ανέφερε το δικαστήριο.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, οι ρωσικές αρχές έχουν προβεί σε πογκρόμ και άγρια μέτρα καταστολής κατά οποιαδήποτε δημόσιας κριτικής ή κατά όποιας υποστήριξης στις ουκρανικές δυνάμεις, επιβάλλοντας ποινές και βαριές ποινές κάθειρξης.

