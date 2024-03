Αθλητικά

ΑΕΚ - Προμηθέας Πατρών: μεγάλη νίκη για τους Αχαιούς

Ο Προμηθέας, νίκησε μέσα στην έδρα της την ΑΕΚ, αποσπώντας τη νίκη.

Ο Προμηθέας πέρασε από το άδειο Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιοσίων (κεκλεισμένων των θυρών), μετά από... θρίλερ στο φινάλε μιας συγκλονιστικής μάχης με την ΑΕΚ, επικρατώντας με 91-87, για την 20ή αγωνιστική της Basket League. Η Ένωση ισοφάρισε σε 83-83 με τον Νάιτ 1:45΄΄ πριν τη λήξη, για να δεχτεί επιμέρους σκορ 4-8 από τους Αχαιούς. Από τη γραμμή των βολών πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι τους τελευταίους έξι πόντους τους, από τους Κάουαν, Χέιλ και Ρέινολντς. Ο Προμηθέας ανέβηκε στο 12-8 και παραμένει στην 4η θέση, ενώ η ΑΕΚ υποχώρησε στο 8-12 και βρίσκεται στην 6η θέση.

Ο Χάντερ Χέιλ ήταν ο πρωταγωνιστής του Προμηθέα, αφού σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, αλλά κυρίως σημείωσε σημαντικούς πόντους στο τέλος του ματς, όταν κρινόταν ο νικητής. Διψήφιοι για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν οι Ρέινολντς (13π.), Στίβενς (12π.) και Κόφεϊ (11π.).

Η Ένωση που μάζεψε 37 ριμπάουντ (30 ο Προμηθέας) «πλήρωσε» τα 16 λάθη της έναντι των πέντε της ομάδας της Πάτρας. Πρώτος σκόρερ των «κιτρινόμαυρων» σημείωσε ο Μόργκαν. Από 15 πόντους πέτυχαν οι Νάιτ, ΜακΡει και Κουζέλογλου και 14 ο Κουζμίνσκας.

Τα δεκάλεπτα: 14-17, 32-40, 61-60, 87-91

O Προμηθέας προσπέρασε με 6-12, αλλά η ΑΕΚ μείωσε χάρι σε έξι σερί πόντους του Μόργκαν σε 12-15. Ο Χέιλ ήταν εύστοχος από τη γραμμή των βολών για το 12-17 και ο Νετζήπογλου διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου (14-17). Οι Αχαιοί ήταν ανώτεροι στη 2η περίοδο για να ξεφύγουν με +8 με σκόρερ τον Ετσενίκε (29-37). Ο Κουζμίνσκας σκόραρε το 31-37, ο Ρέινολντς ήταν «καυτός» από τη γωνία (31-40), με τον Νετζήπογλου να διαμορφώνει από τις βολές το 32-40 του πρώτου μέρους.

Στην 3η περίοδο, όμως η ΑΕΚ αντέδρασε και απάντησε με επιμέρους σκορ 29-20. Έστω κι αν η ομάδα της Πάτρας προηγήθηκε με +14 με τον Ρέινολντς (41-55), η Ένωση έκανε σερί 10-0 για το 51-55. Ακολούθησαν λύσεις από τους Κάουαν, ΜακΡέι και Καράμπελα για να περάσει μπροστά, με 61-60 η ΑΕΚ, στο 30ό λεπτό. Το 68-65 από τρίποντο του Κουζέλογλου έδειξε πως θα ακολουθούσε... θρίλερ. Οι Κόφι και Χέιλ ισοφάρισαν σε 68-68. Καμία ομάδα δεν μπορούσε να οικοδομήσει διαφορά και μετά το 76-76 και το 83-83, ο Προμηθέας προσπέρασε με τον Χέιλ για το 83-85. Η «Ένωση» ήταν άστοχη, ο Κάουν πήγε στις βολές για το 83-86, με τον Κουζέλογλου να μειώνει για το 85-86. Ο Χέιλ ήταν εύστοχος με 2/2 βολές (85-88), ο Κουζέλογλου σκόραρε ξανά για το 87-89, ενώ ο Χέιλ διαμόρφωσε το τελικό 87-91.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσολάκος, Μπακάλης

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Ραντλ, Αγραβάνης 1, Χατζηδάκης, Νάιτ 15 (2), ΜακΡέι 15 (1), Καράμπελας 3 (1), Χόλινς 3, Νετζήπογλου 5, Κουζμίνσκας 14, Κουζέλογλου 15 (1), Μόργκαν 16

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 13 (2), Κόνιαρης 5 (1), Χρυσικόπουλος 6 (2), Στίβενς 12, Χέιλ 21 (2), Κάουαν 7, Μπαζίνας 5 (1), Πάπας 1, Κόφι 11 (1), Ετσενίκε 10

