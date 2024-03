Κοινωνία

Έκλεισε η Συγγρού μετά από ειδοποίηση για βόμβες σε κλαμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε το "προειδοποιητικό" μήνυμα, που σήμανε "συναγερμό" στην Αστυνομία και αναστάτωσε όσους κινούνταν την νύχτα στην λεωφόρο Συγγρού.

-

Προειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έφθσαν λίγο μετά από τα μεσάνυχτα στην Ελληνική Αστυνομία και σε ορισμένα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων ήταν ο ΑΝΤ1, για τοποθέτηση πέντε εκρηκτικών μηχανισμών σε κλαμπ επί της Λεωφόρου Συγγρού. Το "προειδοποιητικό" μήνυμα, με αποστολέα ένα γυναικείο όνομα έδινε χρονικό όριο για έκρηξη στη 1:19 της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή.

(απόσπασμα από το "προειδοποιητικό" mail)

Άμεσα στον χώρο του καταστήματος έφτασαν άντρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Αστυνομίας για τους απαραίτητους ελέγχους.

Παράλληλα, τέθηκαν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποκλεισμού τμήματος της Λεωφόρου Συγγρού και ειδικότερα στα τμήματα:

Λ. Συγγρού και Πύρρας στο ρεύμα ανόδου, τα οχήματα διοχετεύονταν προς την Πύρρας Λ. Συγγρού και Καλλιρρόης στο ρεύμα καθόδου τα οχήματα διοχετεύονταν προς την Καλλιρρόης Λαγουμιτζή και Χαριλάου Τρικούπη, τα οχήματα διοχετεύονται προς την υπόγεια της Λαγουμιτζή.

Κατά τον έλεγχο των πυροτεχνουργών της ΕΛΑΣ δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Έτσι, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής σήμανε λήξη συναγερμού κα άρχισαν να αποδίδονται σε κυκλοφορία τα τμήματα της Συγγρού και των γύρω δρόμων που είχαν αποκλειστεί κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Ειδήσεις σήμερα

Ημιμαραθώνιος: Αλλαγές σε δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών

Ζωγράφου: Επεισόδια με μολότοφ, εμπρησμούς και φωτοβολίδες κατά αστυνομικών (βίντεο)

Ινδία: Διπλή μεταμόσχευση χεριών γυναίκας σε άνδρα