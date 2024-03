Υγεία - Περιβάλλον

Ινδία: Διπλή μεταμόσχευση χεριών γυναίκας σε άνδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας είχε χάσει και τα δύο του χέρια σε σιδηροδρομικό δυστύχημα και πλέον ελπίζει να επιστρέψει σε μια “κανονική ζωή”

-

Σπάνια επέμβαση έκαναν γιατροί στην Ινδία, όπου άντρας υποβλήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο με επιτυχία σε μεταμόσχευση των δύο άκρων από γυναίκα δωρητή.

Ο άνδρας ινδικής καταγωγής είχε χάσει και τα δύο του χέρια σε σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Η επέμβαση διήρκησε 12 ώρες με τη συμμετοχή 11 γιατρών, ήταν διπλή και μάλιστα από δωρητή του αντίθετου φύλου, αλλά και η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί.

Ο ασθενής πλέον αναρρώνει στο σπίτι του.

Θα πρέπει ωστόσο να περάσουν έξι με επτά μήνες, προτού ανακτήσει αισθήσεις στα άκρα του.

Ειδήσεις σήμερα

Ημιμαραθώνιος: Αλλαγές σε δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών

Ζωγράφου: Επεισόδια με μολότοφ, εμπρησμούς και φωτοβολίδες κατά αστυνομικών (βίντεο)

Καιρός: συννεφιές και τοπικές βροχές το Σάββατο