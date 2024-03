Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της εβδομάδας και η νέα Σελήνη (βίντεο)

Your browser does not support the audio element.

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

-

«Το 2024 είναι μια καλή χρονιά για τους Αιγόκερους, όπως η Μαρίνα Σάττι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision», είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπου κάθε Κυριακή μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Όπως είπε η αστρολόγος, σε ότι αφορά τις προβλέψεις της νέας εβδομάδας, «πρέπει να προσέχουμε όταν τα αστέρια μας λένε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πολλά πράγματα μπορούμε να αποφύγουμε».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «έχουμε νέα Σελήνη στους Ιχθύες, θα είμαστε πολύ ρομαντικοί, πολύ τρυφεροί» και συμπλήρωσε ότι «τυχόν νέα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε θα έχουν επιτυχημένη πορεία, καθώς υπάρχει η εύνοια του Δια. Ας κάνουμε μια μια καινούρια αρχή, γιατί έχει καλές προοπτικές».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

