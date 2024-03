Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εσωκομματικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα. Πότε κλείνουν οι κάλπες. Ποια όργανα εκλέγονται.

-

Σήμερα διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ανάδειξη νέων συντονιστικών στις Οργανώσεις Μελών καθώς και για τις νέες Νομαρχιακές Επιτροπές.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του κόμματος, η ψηφοφορία αρχίζει στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί στις 18:00.

«Η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

