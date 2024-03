Κόσμος

Ερντογάν: Ρίξαμε τον εχθρό στη θάλασσα...

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε στην Σμύρνη όπου συνεχίζει την προεκλογική εκστρατεία για τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου.

Ρίξαμε τον εχθρό στη θάλασσα και τώρα λίγο έμεινε να επουλώσουμε τις πληγές μας, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από τη Σμύρνη όπου συνεχίζει την προεκλογική εκστρατεία για τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του στην Σμύρνη η οποία θεωρείται κάστρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι για άλλη μια φορά μαζί σας σήμερα στη Σμύρνη, την πόλη της νίκης στον εθνικό αγώνα και την πύλη της Ανατολίας».

«Κοντεύουμε να επουλώσουμε τις πληγές της Σμύρνης, που διώχνοντας τον εχθρό στη θάλασσα, σκόρπισε όχι μόνο τα μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι της, αλλά και τις προδοτικές φιλοδοξίες για την ανεξαρτησία της πατρίδας. Απελευθερώθηκε από τον εχθρό πριν από έναν αιώνα, αλλά εδώ και πολύ καιρό δεν κατάφερε να απαλλαγεί από τους εχθρούς των έργων και των υπηρεσιών», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

