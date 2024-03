Life

Καρναβάλι: Φαντασία, κέφι και χαρά στο Μοσχάτο (εικόνες)

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκε με μεγάλο κέφι, χαρά και χορό, το Καρναβάλι του Μοσχάτου, το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄80 και έχει γίνει πλέον παράδοση.

Επίκεντρο αποτέλεσε η μεγάλη παρέλαση στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, με πλήθος καρναβαλιστών να συμμετέχει υπό τους ήχους μουσικής και τυμπάνων.Τα τύμπανα ήταν ο προπομπός της παρέλασης και έδιναν το τέμπο για τους ξέφρενους ρυθμούς, που ακολουθούσαν αμέσως μετά.

Η συμμετοχή του κόσμου μεγάλη όπως πάντα και κυρίως των νέων, που το χαίρονταν, διασκέδαζαν, χόρευαν ακόμη και μέσα σε σιντριβάνι και έβγαζαν φυσικά τις απαραίτητες... selfie.

Η παρέλαση των μεταμφιεσμένων ξεκίνησε λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι, με την μπάντα και τα πνευστά να δίνουν τον μουσικό τόνο για τον χορό και με τη συμμετοχή σχολείων και σχολών, φορέων της πόλης, ομάδων καρναβαλιστών, χορευτικών σχημάτων, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρων, αλλά και με πληρώματα αρμάτων, που πλημμύρισαν τη λεωφόρο, από τη Ρήγα Φεραίου έως τον σταθμό του ΗΣΑΠ. Κάποια μάλιστα από τα πληρώματα ήταν μαθητές των σχολείων του δήμου. Ανάμεσά τους, αυτά με ήρωες του Ντίσνεϊ, με Βίκινγκς, με στρουμφάκια, με γοργόνες και μάγκες, με κλέφτες κι αστυνόμους, με χίλιες και μια νύχτες, με Disco των 80ς, με... επιχείρηση Κλεοπάτρα, σ' ένα πλήρωμα «έβραζαν στο ίδιο καζάνι», ένα άλλο ήταν με άρμα-τσίρκο, υπήρχε το πλήρωμα με Lego για να χτίσει το μέλλον που ονειρεύονται, ακόμη και Bollywood διέθετε η παρέλαση, ενώ υπήρξε και το πλήρωμα ενός Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου με τους «χίπιδες», που ζητούσαν να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη. Έχει οργανωθεί ακόμη και Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού.

Μετά το τέλος της παρέλασης είχε προγραμματιστεί νεανική συναυλία με τη Lila και τους Kings.

