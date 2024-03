Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Ομοφοβική επίθεση: τι λέει το θύμα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σοβαρότατη ομοφοβική επίθεση εναντίον δύο μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, από πλήθος ατόμων έγινε χθες το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε περιγράφει ένα από τα θύματα στον ΑΝΤ1.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Σοβαρότατη ομοφοβική επίθεση εναντίον δύο μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, απο πλήθος ατόμων έγινε χθες το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Τα θύματα σε κατάσταση πανικού βρήκαν καταφύγιο σε ένα εστιατόριο.

Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και την ομόθυμη καταδίκη των κομμάτων, με αλληκαρφώματα.

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε περιγράφει ένα απο τα θύματα στον ΑΝΤ1.

Όπως περιγράφει στην κάμερα του ΑΝΤ1, "μια ομάδα ατόμων ξεκίνησε να μας χλευάζει και να μας βρίζει. Μετά με προσέγγισαν, με τράβηξαν και με έφτυσαν, εγώ ως αντίδραση τους πέταξα ένα παγωτο που είχα πάρει από ένα μαγαζί... Μας ακολούθησαν, μας κυνήγησαν, μας χτύπησαν, όχι πολύ σοβαρά".

Ο νεαρός συνεχίζει: "Εκείνη την στιγμή εγώ προσπαθούσα να το αποφύγω. Έφευγα προσπαθώντας να φύγω, έβγαζα βίντεο όσο με πλησιάζαν δηλαδη τόσο προσπαθούσα να καταγράψω μάπες άμα γίνει κάτι".

Το 21 ετών θύμα της ομοφοβικής επίθεσης στην πλατεία της Θεσσαλονίκης περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις στιγμές που έζησε λίγο μετά τις δέκα το βράδυ στην πλατεία Αριστετόλους, όπου μαζί με άτομο που αυτοχαρακτηρίζεται και αυτό ως φυλοδιαφορετικό έγιναν στόχος από εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι άρχισαν να τους κυνηγούν με μανία και μίσος λόγω της εμφάνισης τους.



Όπως τονίζει, "ναι μπορώ να πω ότι φοβήθηκα. Ήταν ξεχωριστά παρέες και ξεκίνησαν όλες να χλευάσουν, να πετάξουν, να κοροϊδέψουν, να βγάλουν βίντεο. Αλλά παρα πολλά άτομα. Γενικά προσπάθησα να προστατέψω εμένα και τη φίλη μου που είμασταν εκείνη τη στιγμή".

Τα δύο άτομα για να ξεφύγουν από τον όχλο κατέφυγαν σε κατάστημα εστίασης όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε 25 προσαγωγές ατόμων από τους οποίους συνελήφθησαν οι 21, ανάμεσα σε αυτούς 11 ανήλικοι και 10 ενήλικες.

Όπως λέει από τα θύματα, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος ομοφοβικής επίθεσης.

Όσα λέει ο 21χρονος συγκλονίζουν: "Η καθημερινότητα μου είναι, αυτή τη φορά έγινε σε ένα πολύ ακραίο βαθμό. Κάθε μέρα θα περάσω κάτι παρόμοιο με αυτό που πέρασα σήμερα, είτε θα είναι με ένα άτομο, είτε θα είναι με τρία άτομα, πρώτη φορά μου συνέβη με τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων".

Τις πρωτοφανείς αυτές εικόνες που εκτυλίχτηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους καταδίκασε η κυβερνηση τα πολιτικά κόμματα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αναμένεται να δικαστούν αύριο το μεσημέρι και έως τότε παραμένουν υπό κράτηση. Οι ανήλικοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων.

