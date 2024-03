Κοινωνία

Αριστοτέλους: Ντοκουμέντο από την επίθεση σε τρανς άτομα (βίντεο)

Σε ποιο σημείο της πόλης και με ποια αφορμή, άρχισαν ξαφνικά νεαροί να επιτίθενται σε διεμφυλικά άτομα που περνούσαν το δρόμο.

Σοβαρό επεισόδιο τρανσφοβικής επίθεσης σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 09.03 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην πόλη Βαγγέλης Κοκολάκος, στις 22.30 πολυπληθής ομάδα νεαρών ατόμων που βρισκόταν στην Πλατεία Αριστοτέλους, φέρεται να επιτέθηκε εναντίον δύο τρανς ατόμων που περνούσαν από το συγκεκριμένο σημείο.

Οι νεαροί αντάλλαξαν ύβρεις με τα δύο τρανς άτομα, στη συνέχεια άρχισαν να τους πετούν μπουκάλια, ενώ κάποιοι τα έφτυσαν.

Τα δύο θύματα της επίθεσης μπήκαν στο εσωτερικό ενός εστιατορίου για να προστατευτούν.

Ειδοποιήθηκε το 100 και στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 12 προσαγωγές στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου και τελικά σε 21 συλλήψεις.

Οι 11 από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι και οι 10 ενήλικοι.

Στο σύνολο των συλληφθέντων, οι 12 είναι μετανάστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναλάβει την υπόθεση η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

Η Νέα Αριστερά για το γεγονός

Ανακοίνωση εκδόθηκε για το συμβάν την Κυριακή, εκ μέρους του Γραφείου Τυπου της Νέας Αριστεράς: «Το μίσος οδηγεί στον εκφασισμό. Οι εικόνες από τη Θεσσαλονικη σοκάρουν: ένας όχλος επιτέθηκε σε δυο τρανς άτομα και μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Η τρανσφοβία και το μίσος για οτι θεωρείται «διαφορετικό» οδηγούν στον εκφασισμό της καθημερινής ζωής. Τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονικη απαιτούν άμεσα μέτρα: για τη σεξουαλικη εκπαίδευση στα σχολεία, για την αντιμετωπιση της νεανικής βίας, για την προστασία του δικαιώματος κάθε ατόμου να κυκλοφορεί ελεύθερα στο δημόσιο χώρο. Η ποιότητα της Δημοκρατίας μας εκεί κρίνεται. Στο δικαιωμα όλων στην ασφάλεια και στο σεβασμό».





