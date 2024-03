Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι απείλησαν με μαχαίρι νεαρούς και τους λήστεψαν

Οι δύο ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 ετών χτύπησαν δύο 16χρονους και τους λήστεψαν.

Εξιχνιάσθηκε περίπτωση ληστείας σε βάρος ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Δευτέρας με θύτες επίσης ανήλικους Ρομά, που έβγαλαν μαχαίρι.

Οι δύο Ρομά, ηλικίας 14 και 15 ετών μαζί με συνεργούς απείλησαν με μαχαίρι άλλους δύο ανήλικους 16 ετών και τους άρπαξαν τα κινητά, χτυπώντας μάλιστα τον έναν εξ αυτών. Οι δράστες συνελήφθησαν και η αναζήτηση των Αρχών συνεχίζεται.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθησαν, έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (04-03-2024) στο Δενδροπόταμο, δύο ανήλικοι ημεδαποί, που εμπλέκονται σε περίπτωση ληστείας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Νεάπολης – Συκεών, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες μαζί με συνεργούς, εκ των οποίων τα στοιχεία του ενός έχουν ταυτοποιηθεί με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, την προηγούμενη ημέρα στην περιοχή των Συκεών, αφαίρεσαν από δύο νεαρούς ημεδαπούς, με απειλή βίας και χρήσης μαχαιριού, καθώς και χρήση σωματικής βίας κατά του ενός, δύο κινητά τηλέφωνα.

Τα προαναφερόμενα κινητά τηλέφωνα βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

