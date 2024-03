Αθλητικά

Λαμία - ΑΕΚ: Άνετη νίκη με σούπερ Λιβάι και Πόνσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νικητήριο ήταν το πέρασμα της ΑΕΚ από την Λαμία για την πρώτη αγωνιστική των play-off της Super League.

-

Η ΑΕΚ διατήρησε την παράδοση απέναντι στη Λαμία, τη νίκησε με 4-0 στο «Αθανάσιος Διάκος» στην πρεμιέρα των πλέι οφ και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, με παιχνίδι περισσότερο από τον ΠΑΟΚ που θα αντιμετωπίσει αργότερα απόψε τον Άρη στην Τούμπα.

Η ομάδα του Αλμέιδα θέλησε να δείξει από το πρώτο σφύριγμα του Μανούχου ποιος είναι το αφεντικό του αγώνα και περιόρισε τους γηπεδούχους στο μισό γήπεδο, με τις «κιτρινόμαυρες» επιθέσεις να είναι συνεχείς.

Μόλις στο 2ο λεπτό η κεφαλιά του Γιόνσον έφυγε άουτ, ενώ στο 10΄ ο Πήλιος έκανε κάκιστο τελείωμα από πλεονεκτική θέση και στο 16΄ το απευθείας σουτ του Ελίασον έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ελίασον.

Στο 28΄ ο Σιμόν έκανε σωτήριο τάκλιν στην προσπάθεια του Ελίασον και στην εξέλιξη της φάσης ο Πήλιος σέντραρε και ο Μάνταλος έπιασε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα ο Μάνταλος σέντραρε και ο Πόνσε ανάγκασε τον Κοσέλεφ να αποκρούσει σε κόρνερ, στο 33΄ ο Στάνκοβιτς μόλις που πρόλαβε τον Σίντκλεϊ στη μοναδική επιθετική στιγμή των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο και στο 38΄ ο Πόνσε σούταρε στην κίνηση και η μπάλα κόντραρε κι έφυγε κόρνερ, μετά την εκτέλεση του οποίου ο Κάλενς πήρε την κεφαλιά, με τον Κοσέλεφ να μπλοκάρει.

Τελικά ήταν ο Περουβιανός στόπερ που έμελλε να λύσει τον Γόρδιο δεσμό του γκολ, καθώς στο 45΄+2 εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα των γηπεδούχων μετά την προβολή του Πόνσε σε φάουλ του Μάνταλου, πρόλαβε πριν ο Κοσέλεφ μαζέψει σταθερά την μπάλα κι άνοιξε το σκορ σχεδόν εξ επαφής.

Με την ΑΕΚ να ελέγχει το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο και τους γηπεδούχους να μην μπορούν να απειλήσουν, η Ένωση «κλείδωσε» το παιχνίδι στο 68ο λεπτό με τον Πόνσε. Ο Ρότα εκτέλεσε πλάγιο φέρνοντας την μπάλα στην περιοχή, ο Αργεντινός την άφησε να έρθει μπροστά του και νίκησε τον Κοσέλεφ για το 0-2.

Τα... κερασάκια στη νίκη των «κιτρινόμαυρων» έβαλε ο Λιβάι Γκαρσία, όταν δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα με έναν αριστερό «κεραυνό» έξω από την περιοχή έγραψε το 0-3, ενώ ήταν ο ίδιος που έκλεισε το σκορ στο 90΄+3.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευάγγελος Μανούχος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Στάνκο, Μάλτσι, Τσούκαλος, Κοντονίκος - Ρότα

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Τζανετόπουλος (87΄ Γιαννούτσος), Κορνέζος, Σίντκλεϊ (73΄ Σαντάνα), Νούνιες, Στάνκο (73΄ Κοντονίκος), Τζανδάρης (58΄ Τσούκαλος), Αμαράλ, Μάλτσι (73΄ Λέικ), Σλίβκα.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα (78΄ Λιούμπισιτς), Βίντα, Κάλενς, Πήλιος, Ελίασον (83΄ Χατζισαφί), Γιόνσον, Σιμάνσκι, Πινέδα (83΄ Σιντιμπέ), Πόνσε (83΄ Αραούχο), Μάνταλος (78΄ Λιβάι Γκαρσία).

Ειδήσεις σήμερα

Καρναβάλι: Φαντασία, κέφι και χαρά στο Μοσχάτο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Ομοφοβική επίθεση: τι λέει το θύμα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή βρέφος 2,5 μηνών