Καρδίτσα - Παναθηναϊκός: Το “Τριφύλλι” νίκησε εύκολα και στρέφεται στον Ολυμπιακό

Οι “Πράσινοι” επικράτησαν της Καρδίτσας και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη αγωνιστική της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Με τη διαφορά δυναμικότητας να είναι... χαοτική, ο Παναθηναϊκός νίκησε με «σβηστές τις μηχανές» την Καρδίτσα, στη Θεσσαλία, με 87-64, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Basket League. Οι «πράσινοι» απλώς σοβαρεύτηκαν... λίγο στο β΄ μέρος για να φτάσουν τις 19 νίκες και πλέον επικεντρώνονται στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», με τον Ολυμπιακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την ερχόμενη Πέμπτη (14/3, 19:45), για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

O Εργκίν Αταμάν είδε τους Ματίας Λεσόρ (16π., 8ρ.) και Ντίνο Μήτογλου (15π., 7ρ.) και να είναι απόλυτα κυρίαρχοι στη ρακέτα. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πρόσθεσε 12 πόντους για τους «πράσινους» που δεν είχαν για μία ακόμη φορά τους Λούκα Βιλντόσα και Κώστα Αντετοκούνμπο.

H Καρδίτσα που υποχώρησε στο 6-14 είχε καλύτερους τους Σακ Μπιουκάναν και Ρέι ΜακΚάλουμ, οι οποίοι πέτυχαν από 13 πόντους έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 32-42, 48-65, 64-87

Μετά το 22-22 στην 1η περίοδο, ο Παναθηναϊκός είδε τον Λεσόρ να κάνει δικό του σερί 6-0 για το 26-30. Ο Μακ απάντησε με τρίποντο, αλλά ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» είχε... ζεσταθεί και με νέο δικό του σερί διατήρησε στην πρωτοπορία την ομάδα του (32-36). Ο Λεσόρ είχε 14 πόντους στο α΄ μέρος που ολοκληρώθηκε με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο +10 (32-42). Στην 3η περίοδο, ο Παναθηναϊκός έκανε επιμέρους σκορ 16-23. Ο Μπαλτσερόφσκι έκανε ένα από τα καλύτερα ματς του με έως τώρα, ο Γκριγκόνις έδωσε λύσεις για το 14-0 των φιλοξενούμενων (32-48). Ήταν η σειρά του Μήτογλου να γράψει πόντους στη στατιστική του με αποτέλεσμα το 38-59. Οι Μπιουκάναν και Ουάιτ μείωσαν σε 43-61 για την Καρδίτσα. Η 3η περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 48-65. Η Καρδίτσα μείωσε σε 55-69, μετά από επιθετικές πρωτοβουλίες του ΜακΚάλουμ. Μπαλτσερόφσκι και Καλαϊτζάκης ήταν εκεί για τον Παναθηναϊκό (59-74). Ο Καλαϊτζάκης συνέχισε να είναι συνδεδεμένος με το καλάθι, για το τελικό (64-80).

Διαιτητές: Αγραφιώτης, Χριστινάκης, Αγγελής

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Nίκος Παπανικολόπουλος): Ουάιτ 7, Μπιουκάναν 13, Καμπερίδης 9 (3), ΜακΚάλουμ 13, Μακ 11 (3), Μένεγκα, Δίπλαρος 2, Χρηστίδης, Τσούκας, Αβδάλας 2, Σάιμπερτ, Γιάνκοβιτς 7 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 12 (1), Μπαλτσερόφσκι 9, Γκραντ 8 (2), Ναν 5, Μήτογλου 15 (1), Μωραΐτης 4, Σλούκας 2, Παπαπέτρου 2, Λεσόρ 16, Γκριγκόνις 5 (1), Ερνανγκόμεθ 6, Μαντζούκας 3

