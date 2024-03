Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Άρης: “Έπεσε” ο Δικέφαλος από την κορυφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα πλέι οφ της SuperLeague.

-

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το… αριστερό τα πλέι οφ της Super League 1, αφού ηττήθηκε με 1-0 τον Άρη στην Τούμπα και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Παρά την υπεροχή του από την αρχή του αγώνα, ο ΠΑΟΚ ήταν κακός επιθετικά και “τιμωρήθηκε” από τον Άρη, ο οποίος σκόραρε στη μοναδική του καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, με τον Μορόν να “γράφει” το 1-0 στο 31? και να “παγώνει” την ήδη κρύα Τούμπα, καθώς το παιχνίδι ήταν κεκλεισμένων των θυρών στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League 1.

Περισσότερα σε λίγο...

Ειδήσεις σήμερα

Καρναβάλι: Φαντασία, κέφι και χαρά στο Μοσχάτο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Ομοφοβική επίθεση: τι λέει το θύμα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή βρέφος 2,5 μηνών