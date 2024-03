Πολιτισμός

Όσκαρ 2024 – Λάνθιμος: Το “Poor Things” πήρε 4 βραβεία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίαμβος για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου και την Έμμα Στόουν που πήρε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

-

H μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου, την απονομής των βραβείων Όσκαρ 2024, η 96η απονομή, η οποία είχε φέτος ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω Γιώργου Λάνθιμου και Αλεξάντερ Πέιν.

Επτά Όσκαρ για το «Όπενχάιμερ», με τον Κρίστοφερ Νόλαν να μην βγάζει, κατά παράδοση λόγο αλλά να αφήνει χώρο στους υπόλοιπους παραγωγούς.

Τέσσερα Όσκαρ απέσπασε το «Poor Things», με ένα συγκινητικό λόγο από την πλέον δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Έμμα Στόουν, που επί σκηνής είδαμε το φόρεμα της σκισμένο κει εκείνη σε δίλλημα για το αν πρέπει να πάει στο μικρόφωνο να βγάλει λόγο ή να ζητήσει βοήθεια. Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, πήρε τα Όσκαρ, στις κατηγορίες Πρώτης Γυναικείας Ερμηνείας, μακιγιάζ, σκηνογραφίας και κοστουμιών!

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Καλλιθέα: Έκρηξη βόμβας σε κατάστημα

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι τις 15 Μαρτίου