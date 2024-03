Πολιτισμός

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης: Έξω φρενων κατά κινηματογραφικής αφίσας με “σταυρωμένη” γυμνή έγκυο (εικόνες)

Τι αναφέρει σε επιστολή του προς την καλλιτεχνική διευθύντρια, του φεστιβάλ στο οποίο προβάλλεται το έργο.

Μια αφίσα του ντοκιμαντέρ της Ελληνίδας σκηνοθέτιδας Ελένης Ψάκου με τίτλο «Αδέσποτα Κορμιά», στην οποία απεικονίζεται σταυρωμένη μια ημίγυμνη έγκυος γυναίκα, προκάλεσε την αντίδραση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.

Με επιστολή του προς την Ελίζ Ζαλαντό, γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου προβάλλεται το ντοκιμαντέρ, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, της ζητά να μην αναρτηθεί η αφίσα, διότι «είναι βαθύτατα προκλητική για το θρησκευτικό συναίσθημα των χριστιανών της πόλης».

Στην επιστολή του ο ιεράρχης αναφέρει:

«Τείνει, δυστυχώς, να καταστεί συνήθεια, τα τελευταία χρόνια, η εκ μέρους διαφόρων “καλλιτεχνών” χρήση των ιερών Προσώπων της Πίστης, όχι για να αποδώσουν τον αρμόζοντα σεβασμό και να εκφράσουν την πρέπουσα ευλάβεια προς Αυτά, αλλά για να “διαφημίσουν” εκδηλώσεις και δημιουργήματα τέχνης.

Αυτές οι διαφημίσεις υπό το πρόσχημα μιας αμφίβολης καλλιτεχνικά γραφιστικής προσέγγισης, αγγίζουν –ενίοτε δε και υπερβαίνουν– τα όρια της κακόβουλης πρόκλησης και της κακοποιητικής πρόθεσης».

