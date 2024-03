Πολιτισμός

Tο “Disaster Theories” στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H σειρά ντοκιμαντέρ των Antenna Studios, που μεταδίδεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα ANT1+ επιλέχθηκε για να συμμετέχει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

-

Η αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ «Disaster Theories» των Antenna Studios που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, συνεχίζει να συγκεντρώνει διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συγκεκριμένα, το 3o καθηλωτικό επεισόδιο «Disaster Theories- Ο πλανήτης φλέγεται», επιλέχθηκε στο τμήμα Πλατφόρμα+ του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2024, που ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 7 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 17 Μαρτίου.

Άξιο αναφοράς, είναι οι βραβεύσεις του με το Χρυσό Βραβείο στο πλαίσιο του «Handle Climate Change Film Festival 2023» στην Κίνα και το «Best Green & Environment Film Award» στις Βρυξέλλες, για την αποτύπωση της ζοφερής πραγματικότητας των φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οι σημαντικές υποψηφιότητες σε διεθνή φεστιβάλ στην Ιταλία, τη Δανία και την Αλγερία. Επίσης, το 1ο επεισόδιο με τίτλο «Disaster Theories- Από τα έγκατα της Γης» απέσπασε το 3ο Βραβείο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας.

Τα 4 συγκλονιστικά επεισόδια του «Disaster Theories», με αφήγηση του Βασίλη Μπισμπίκη, αφορούν μαρτυρίες ανθρώπων, που βίωσαν τη σαρωτική δύναμη της φύσης και αναλύσεις κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων, που παρακολουθούν τις ταχύτατες μεταβολές των συνθηκών επιβεβαιώνουν τα χειρότερα σενάρια. Σεισμοί, τσουνάμι, κυκλώνες, αιφνίδιες πλημμύρες, πυρκαγιές… κάποτε ήταν θεωρίες καταστροφής, αλλά σήμερα αποτελούν πραγματικότητα.

Όλος ο κύκλος του «Disaster Theories» είναι διαθέσιμος αποκλειστικά στο ANT1+ με εγγραφή στο www.antennaplus.gr

Συντελεστές

Αφήγηση: Βασίλης Μπισμπίκης

Βασίλης Μπισμπίκης Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τζέτζας

Δημήτρης Τζέτζας Σενάριο-έρευνα: Έμυ Δημητρακοπούλου

Έμυ Δημητρακοπούλου Επιστημονικός Σύμβουλος: Νίκη Ευελπίδου

Νίκη Ευελπίδου Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

Σχετικά με την Antenna Studios

Η Antenna Studios, η εταιρεία παραγωγής και διανομής περιεχομένου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, παράγει περισσότερες από 2.500 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος τον χρόνο και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, περιλαμβάνεται και η «ΑΝΤ1 Σχολή Σεναρίου», η πρώτη σχολή σεναρίου στην Ελλάδα. H Antenna Studios αποτελεί βασικό πυλώνα στη δημιουργία των ΑΝΤ1+ Originals, το πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τη streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Στόχος της Αntenna Studios είναι να δημιουργεί περιεχόμενο που εμπλουτίζει το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 TV με κορυφαίες σειρές και εκπομπές, ενώ έχει διανείμει διεθνώς 8.500 ώρες ελληνικών δραματικών σειρών. , Με γνώμονα την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υψηλής ποιότητας πρωτότυπο περιεχόμενο με ελληνικό χαρακτήρα, η Antenna Studios συνάπτει διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες συμπαραγωγής και διανομής περιεχομένου με δημιουργούς και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.