Κοινωνία

Προπονητής ιστιοπλοϊας: Ξανά στο εδώλιο και για τον βιασμό της ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας είχε αθωωθεί πρωτόδικα για τον βιασμό της ανήλικης αθλήτριάς του. Το χρονικό της υπόθεσης

-

Ξανά στο εδώλιο θα βρεθεί ο προπονητής ιστιοπλοΐας στις 12 Μαρτίου αυτή τη φορά κατηγορούμενος για το κακούργημα του βιασμού για το οποίο πρωτόδικα είχε αθωωθεί. Ο πρώτος καταδικασθείς στο πλαίσιο του MeToo, εκτίει ποινή κάθειρξης 13 ετών για κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος ανήλικης αθλήτριάς του.

Στις αρχές του 2021 η 22χρονη Αμαλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας, αποφάσισε να καταγγείλει την κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί από την ηλικία των 11 ετών και για 3 χρόνια, αντλώντας θάρρος από την δημόσια καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου.

Η απόφαση του δικαστηρίου το 2022

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο 39χρονος προπονητής ιστιοπλοΐας για κατάχρηση σε ασέλγεια της ανήλικης αθλήτριας του το 2011.

Το δικαστήριο, τον απάλλαξε από την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, κατά πλειοψηφία, καθώς μειοψήφισαν ο πρόεδρος του δικαστηρίου, μια σύνεδρος και ένας ένορκος που ψήφισαν υπέρ της ενοχής του.

Το δικαστήριο δεν υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας που είχε προτείνει προς το δικαστήριο την ενοχή του κατηγορουμένου για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση, ζητώντας την απαλλαγή του για την αποπλάνηση λόγω απορρόφησης από το βαρύτερο αδίκημα της κατάχρησης σε ασέλγεια.

Στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου, η μητέρα της 21χρονης σήμερα Αμαλίας ξέσπασε σε κλάματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιλαρά: Ο ΕΟΔΥ συστήνει πλήρη εμβολιασμό

Κέιτ Μίντλετον: Ζήτησε συγνώμη για την “πειραγμένη” φωτογραφία

Όσκαρ 2024: Όλες οι λεπτομέρειες από τη λαμπερή γιορτή του κινηματογράφου (εικόνες)