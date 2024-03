Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Δημοτικές εκλογές με… άρωμα προεδρικών - Ποιοι κάνουν πόλεμο στον Ιμάμογλου;

Στην τελική ευθεία για τις κρίσιμες κάλπες για την τοπική αυτοδιοίκηση, σκληραίνει η “πολεμική” κατά του νυν και υποψήφιου Δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες για τις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, στο νέο επεισόδιο της σειράς οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», καταγράφουν το κλίμα και τα «στρατόπεδα» στην μάχη της κάλπης, με έμφαση στον κομβικής σημασίας Δήμο Κωνσταντινούπολης,

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην περιγραφή τους για το εν λόγω επεισόδιο, «22 μόνο μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου στην Τουρκία και είναι σε εξέλιξη ένας ανελέητος πόλεμος εναντίον του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν Ιμάμογλου και Μουράτ Κουρούμ, υποψήφιο του ΑΚΡ να είναι στήθος με στήθος και φαίνεται το βράδυ τον εκλογών θα παρακολουθήσουμε ντέρμπι… Σημαντικοί ωστόσο είναι και οι δήμοι της Άγκυρας, της Σμύρνης, της Μερσίνης, της Αττάλειας, της Αντιόχειας…».

