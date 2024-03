Κόσμος

Αϊτή: Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός εν μέσω επιθέσεων συμμοριών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016 και πλέον δεν υπάρχει ούτε κοινοβούλιο, ούτε Πρόεδρος.

-

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής Αριέλ Ανρί παραιτήθηκε, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κοινότητας των κρατών της Καραϊβικής (CARICOM), ο πρόεδρος της Γουιάνας Ιρφάν Αλί.

Ο κ. Ανρί, ο οποίος δεν ήταν εκλεγμένος, διορίστηκε από τον πρόεδρο Ζοβενέλ Μοΐζ λίγο πριν από τη δολοφονία του το 2021 και υποτίθεται θα παρέδιδε την εξουσία τον Φεβρουάριο. Όμως στη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016· η χώρα δεν έχει πλέον κοινοβούλιο, ούτε πρόεδρο.

Πάνοπλες συμμορίες εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες σε στρατηγικές τοποθεσίες, για να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει την εξουσία, και η κατάσταση στη χώρα χαρακτηρίζεται πλέον εκτός ελέγχου.

Η παραίτησή του Αριέλ Ανρί ανακοινώθηκε σε έκτακτη σύνοδο ηγετών της περιοχής στην κοντινή Τζαμάικα για να καταρτιστεί πλαίσιο πολιτικής μετάβασης στη χώρα, που η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε την περασμένη εβδομάδα να «επιταχυνθεί», με τη δημιουργία μεταβατικού «προεδρικού συμβουλίου» που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

Ειδήσεις σήμερα:

Απογευματινά χειρουργεία: Πρεμιέρα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Lancet: Η πανδημία μείωσε το μέσο προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη