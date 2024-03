Πολιτισμός

“The 2Night Show” – Ζαλμάς: Επιλογή μου να μην ταυτιστώ με το ρόλο του ζεν πρεμιέ

Ο γνωστός ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε μια εξομολόγηση εκ βαθέων

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», βρέθηκε ο Σταύρος Ζαλμάς το βράδυ της Δευτέρας. Ο αγαπημένος ηθοποιός θυμήθηκε σημαντικές στιγμές της καριέρας του εξηγώντας γιατί δεν υπηρέτησε με θέρμη την εικόνα του jeune premier.

«Δεν υπηρέτησα με θέρμη την εικόνα του jeune premier. Αν παγιδευτείς σε μια εικόνα παύεις να είσαι καλλιτέχνης, εξυπηρετείς μια εικόνα, αυτό σε φρενάρει, σε τελειώνει», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως παραδέχτηκε τις επιλογές του τις έκανε πολύ προσεκτικά τόσο στο θέατρό όσο και στην τηλεόραση δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην τέχνη και ύστερα στα χρήματα, «Σαν νέος ηθοποιός ήμουν φτωχός, έκανα επιλογές τις οποίες τις πλήρωνα. Δεν ξέρω αν θα έκανα το ίδιο αν είχα παιδιά».

«Πρόσφατα, το 2014 πάνω στην κρίση δεν υπήρχε κάποιος ρόλος να με συγκινήσει, μου είχαν προταθεί μια, δυο περιπτώσεις και αναγκάστηκα και έφυγα και πήγα στη Θεσσαλονίκη και δούλεψα στο ΚΘΒΕ. Οι επιλογές πληρώνονται», τόνισε.

Ακόμη, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τη δύσκολη φάση της ζωής του, που στιγματίστηκε αδίκως από τα μέσα, μετά τον χαμό του φίλου του και συνεργάτη, Αλέξη Μπίστικα από AIDS , με τον οποίο συγκατοικούσε, «Η δημοσιογραφία έχει μεγάλη αλητεία μέσα της. Όταν τραβάς τα φώτα πάνω σου αν πέσεις στα χέρια κάποιων αλητών, θα γράψουν αλητείες».

«Δεν αντέδρασα γιατί είχα τα μυαλά πάνω από το κεφάλι. Τώρα θα τους είχα κάνει μία μήνυση και θα έπαιρνα πολλά χρήματα. Αξίζει να ασχοληθείς όταν ξαφνικά η ποιότητα της ζωής σου αλλάζει ριζικά λόγω του ότι κάποιοι γράφουν ψέματα για εσένα. Το Aids εκείνα τα χρόνια ήταν κοινωνική πανούκλα, άλλαξε ριζικά η ζωή μου έγινε ζημιά και στην προσωπική και στην επαγγελματική μου ζωή», δήλωσε και συμπλήρωσε, «Εγώ είχα ένα σπίτι μεγαλούτσικο και ο Αλέξης νοίκιαζε ένα δωμάτιο σε αυτό για τις περιόδους που γυρνούσε από την Αγγλία, εκεί σπούδαζε. Αυτή ήταν η συγκατοίκηση. Κάποια στιγμή χτύπησε η πόρτα, τον είδα μπροστά μου και είπα “εδώ συμβαίνει κάτι πολύ κακό”».

