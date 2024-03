Υγεία - Περιβάλλον

Νεκρό βρέφος στην Πάτρα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Θα ακολουθήσει και ιστολογική εξέταση. Οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν το λίγων μηνών βρέφος στη ζωή, αλλά δυστυχώς λίγο αργότερα κατέληξε.

Πραγματοποιήθηκε η νεκροψία - νεκροτομή στο μόλις 2,5 μηνών βρέφος, γνωστής οικογένειας επιχειρηματιών από την Πάτρα. Η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών έστειλε πλέον ιστούς σε εργαστήρια για να γίνει και ιστολογική εξέταση αφού η νεκροψία δεν έδειξε κάποια εμφανή παθολογική αιτία θανάτου.

Οι γονείς βρήκαν το μωράκι τους, μόλις 2,5 μηνών, Σάββατο αργά το βράδυ στην κούνια του χωρίς αισθήσεις και σφυγμό. Μες στον πανικό τους, το πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο, στο ΠΓΝΠ στο Ρίο.

Οι γιατροί στα εξωτερικά, βλέποντας πως το βρέφος δεν είχε καθόλου σφίξη, του έκαναν ανάνηψη και για λίγα λεπτά το επανάφεραν. Το μετέφεραν μετά από λίγη ώρα στην παιδιατρική κλινική, αλλά το μωράκι δεν άντεξε. Οι ώρες που έμεινε χωρίς σφίξη και οξυγόνωση αποδείχθηκαν μοιραίες. Οι γιατροί, και στο ΤΕΠ και στην Παίδων, έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να κρατήσουν ζωντανό το μωρό, αλλά δεν κατέστη δυνατό…

