Έρικ Κάρμεν: Πέθανε ο τραγουδιστής του “All by Myself” (βίντεο)

Η μουσική σκηνή θρηνεί και για τον Καρλ Ουάλινγκερ, που επίσης έφυγε από την ζωή.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε ο frontman των Raspberries, Έρικ Κάρμεν, γνωστός για τις σόλο επιτυχίες του «All by Myself» και «Hungry Eyes».

Η σύζυγός του, Έιμι, με την οποία παντρεύτηκε το 2016, επιβεβαίωσε την θλιβερή είδηση της απώλειά του, γράφοντας στα social media «Με τρομερή θλίψη μοιραζόμαστε τη σπαρακτική είδηση για τον θάνατο του Έρικ Κάρμεν. Ο γλυκός, τρυφερός και ταλαντούχος μας Έρικ πέθανε στον ύπνο του, το Σαββατοκύριακο. Του έφερε μεγάλη χαρά να γνωρίζει ό,tι για δεκαετίες, η μουσική του άγγιξε τόσους πολλούς ανθρώπους και θα είναι η διαρκής κληρονομιά του».

Η χήρα του Έρικ Κάρμεν ζήτησε από τους θαυμαστές του να σεβαστούν την οικογένεια του, καθώς θα θρηνούν για την «τεράστια απώλεια» τους.

Η καριέρα του Έρικ Κάρμεν εκτοξεύτηκε με την επιτυχία «Go All the Way», με το ποπ ροκ συγκρότημα Raspberries, που δημιουργήθηκε το 1970 και διαλύθηκε πέντε χρόνια αργότερα, με τα μέλη του να ακολουθούν χωριστούς επαγγελματικούς δρόμους.

Πέθανε και ο Καρλ Ουάλινγκερ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών άφησε και ο frontman του World Party και πρώην μέλος του συγκροτήματος The Waterboys, Καρλ Ουάλινγκερ.

Γεννημένος στην Ουαλία, ο μουσικός ίδρυσε το συγκρότημα World Party και έγραψε το κομμάτι «She’s The One» που εντάχθηκε στο άλμπουμ «Egyptology» του 1997 και το 1999 διασκευάστηκε από τον Ρόμπι Γουίλιαμς, φθάνοντας στο νούμερο 1 στο βρετανικό single chart.

