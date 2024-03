Ρωσία: Συντριβή αεροσκάφους κοντά στην Μόσχα (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αεροσκάφος με δεκάδες επιβάτες, είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο κοντά στη Μόσχα.

-

Ένα αεροσκάφος Il-76, με 15 επιβάτες, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση του από αεροδρόμιο κοντά στη Μόσχα, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές Αρχές.

Σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, φαίνεται το αεροσκάφος να έχει πιάσει φωτιά στον αέρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στο αεροπλάνο επέβαιναν «οχτώ μέλη πληρώματος και επτά επιβάτες»

«Στις 12 Μαρτίου περίπου στις 13:00 ώρα Μόσχας ένα Il-76 μεταγωγικό στρατιωτικό αεροπλάνο συνετρίβη στην περιοχή του Ιβάνοβο μετά την απογείωσή του για προγραμματισμένη πτήση. Στο αεροπλάνο επέβαιναν οχτώ μέλη πληρώματος και επτά επιβάτες. Σύμφωνα με την πρώτη αναφορά από το σημείο της συντριβής η αιτία της πτώσης ήταν φωτιά που έπιασε σε έναν από τους κινητήρες την ώρα της απογείωσης» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

??????



Plane IL-76(?) with a burning engine tried to land at an airfield in the Ivanovo region, Russia.



??There is currently heavy smoke coming from the airfield.



This is what happens when one country invades another country in violation of all the rules of law and cannot… pic.twitter.com/zHdHpa6F4e