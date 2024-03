Πολιτική

Τέμπη - Μαρινάκης: Έρχεται συνολική αναβάθμιση του σιδηρόδρομου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ζητήματα έθιξε κατά την προγραμματισμένη ενημέρωση των συντακτών, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

-

Τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου προεξήγγειλε την Τρίτη κατά την προγραμματισμένη ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για επανεκπαίδευση του προσωπικού και σύσταση –από τον ΟΣΕ– ειδικής ομάδας παρακολούθησης των ραδιοεπικοινωνιών μεταξύ του προσωπικού κίνησης και των Μηχανοδηγών. Παράλληλα εστιάζοντας σε άλλους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής τόνισε ότι τα Απογευματινά Χειρουργεία δεν πρόκειται να παρεμποδίσουν τη λειτουργία των πρωινών και ανακοίνωσε την επιδότηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού με συνολικά 22,3 εκατομμύρια ευρώ.Ο κ. Μαρινάκης επακριβώς ανέφερε:

«Πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη με τους θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό τον Πρωθυπουργό για την παρουσίαση του Master Plan για την αποκατάσταση μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, το master plan αποτελεί μια πρώτη ολιστική προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας και ακουμπά μια σειρά από σημαντικούς τομείς, όπως την ανάγκη για έναν πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό των έργων υποδομής στη Θεσσαλία.

Για τη σύνταξη αυτού του master plan δούλεψαν παραπάνω από 40 επιστήμονες, από οκτώ διαφορετικές ειδικότητες: υδρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι, γεωπόνοι, οικονομολόγοι.

Αφιέρωσαν παραπάνω από 15 χιλιάδες ώρες για να «ακτινογραφήσουν» τις πληγείσες περιοχές και να προτείνουν βέλτιστες λύσεις.

Το master plan δεν αποτελεί θέσφατο, αλλά δίνει πολύ σαφείς κατευθύνσεις και αποτελεί έναν οδικό χάρτη, ώστε να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία η κυβέρνηση, η αυτοδιοίκηση Β΄ και Α΄ βαθμού και να κάνουμε μια δραστική παρέμβαση στα προβλήματα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το ζήτημα των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν τίθεται ζήτημα ριζικών παρεμβάσεων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στη Θεσσαλία.

Κατόπιν, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των αγροτών της Θεσσαλίας και τους θεσμικούς εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι αγρότες προσπάθησαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών τους να μην διαταράξουν την οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών.

Επεσήμανε πως πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και ότι η Κυβέρνηση καταβάλει προσπάθεια, στο βαθμό που είναι εφικτό, να τα ικανοποιήσει.

Στο διάστημα από την προηγούμενη συνάντηση έχουν προχωρήσει οι τεχνικές συζητήσεις σχετικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο για το 2025 με μόνιμα χαρακτηριστικά, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι “Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η επιστροφή να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική”.

Αναφέρθηκε ακόμα στο ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση της ΚΑΠ σε πολλά επίπεδα. Χαρακτηριστικά δήλωσε: “Στο τεχνικό επίπεδο η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία κατέθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών αναλυτικές προτάσεις, οι οποίες νομίζω ότι θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και από την Επιτροπή και ενδεχομένως να καταλήξουμε και σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά σύντομα”.

Τόνισε πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά δηλαδή, είναι αυτή που πάντα έβαζε φρένο στους Πράσινους και στους Σοσιαλιστές, οι οποίοι επέμεναν να τρέχουμε με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από αυτούς που ενδεχομένως ο ευρωπαϊκός πρωτογενής τομέας μπορούσε να διαχειριστεί.

Απογευματινά Χειρουργεία

Ξεκινά σήμερα η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων με στόχο την μείωση των αναμονών.

Με αυτό το μέτρο καθημερινά θα πραγματοποιούνται περισσότερα χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Σύμφωνα με την μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματος με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%.

Σήμερα, θα διεξαχθούν τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ένα στο ΑΧΕΠΑ.

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στην Αθήνα, στον Ευαγγελισμό.

Να τονίσουμε ξανά, ότι τα πρωινά χειρουργεία ΔΕΝ επηρεάζονται καθόλου. Θα λειτουργούν στο ακέραιο όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό θα ελέγχεται αν κάθε κλινική κάνει τον ίδιο αριθμό χειρουργείων με αυτόν που έκανε πριν την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων.

Το κόστος των σημερινών χειρουργείων θα καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ για την διενέργεια απογευματινών χειρουργείων στα Νοσοκομεία της χώρας, 60 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εξυπηρέτηση των πολιτών που αναμένουν χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν εκείνοι με το κόστος.

Η προτεραιοποίηση των επεμβάσεων θα γίνει σύμφωνα με την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, ενώ έχει δημιουργηθεί η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση ιατρικά κριτήρια. Αυτή η κατηγοριοποίηση θα καθορίζει και το κόστος το οποίο θα είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο σε ιδιωτικά νοσοκομεία.

Τα απογευματινά χειρουργεία θα υλοποιηθούν με ορίζοντα να αποτελέσουν μόνιμη λύση για το σύστημα Υγείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μαζί με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την άμεση μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών, όμως ο απώτερος σκοπός είναι να αποτελέσουν μόνιμη δυνατότητα του ΕΣΥ.

Πολιτικός Διάλογος ΥΠΕΞ Ελλάδας – Τουρκίας

Διεξήχθησαν χθες στην Άγκυρα οι συνομιλίες, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου ομολόγου της, πρέσβεως Μπουράκ Ακτσαπάρ.

Αντικείμενο των συνομιλιών κατά τη δεύτερη φάση του πολιτικού διαλόγου αποτέλεσαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και οι περιφερειακές και οι διεθνείς εξελίξεις. Στην ατζέντα βρίσκονταν μεταξύ άλλων, θέματα όπως το μεταναστευτικό και η πολιτική προστασία.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, επισκέφτηκε χθες, τη Φρεγάτα “Ύδρα”, η οποία βρίσκεται εν πλω στον Κόλπο του Άντεν, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε από τον Κυβερνήτη της Φρεγάτας “Ύδρα” Αντιπλοίαρχο Χρήστο Δρούγκα, για την αποστολή της.

“Είσαστε εδώ και το ξέρετε για να υπερασπίσετε τα δικά μας συμφέροντα, τα εθνικά μας συμφέροντα, αυτό το οποίο εξυπηρετεί την Ελληνική Δημοκρατία, την πατρίδα μας και την ελληνική κοινωνία”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός.

Επιδότηση του αθλητισμού

22,3 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν απευθείας στα 6.533 ερασιτεχνικά σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων 2023 του Υπουργείου Αθλητισμού. Συνολικά στα σωματεία θα καταβληθούν περίπου 31,9 εκ. ευρώ για ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Για το 2024 διατίθενται στον ελληνικό αθλητισμό 66 εκατ. ευρώ από τον μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης, μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων και κατανέμονται ως εξής:

Στον επαγγελματικό αθλητισμό καταβλήθηκαν ήδη σχεδόν 31, 9 € και αντίστοιχο ποσό στον ερασιτεχνικό αθλητισμό ξεκίνησε να καταβάλλεται από χθες. Με τα χρήματα αυτά που δίνονται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό στηρίζονται και ενισχύονται ερασιτεχνικά σωματεία, όλων των αθλημάτων σε όλη τη χώρα, ενδυναμώνοντας περισσότερο τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα κατανεμηθούν και περίπου 9,5 εκ. € για

τις εθνικές μας ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών, όλων των Ομοσπονδιών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αθλημάτων,

την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Σιδηροδρομική ασφάλεια

Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε, χθες, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τους επικεφαλής του ΟΣΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και της Hellenic Train.

Η σύσκεψη διεξήχθη στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει, από το καλοκαίρι του 2023, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων.

Η πολιτική ηγεσία ζήτησε από τις δύο εταιρείες, ΟΣΕ και Hellenic Train, να δεσμευτούν για τη συνεχή και στενή συνεργασία τους σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της σιδηροδρομικής ασφάλειας και αφορούν στην υποχρέωση αυστηρής τήρησης του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στο σύνολο του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Δρομολογούνται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση του προσωπικού ασφάλειας, την επαναξιολόγηση σχετικών εσωτερικών κανονισμών, επανεκπαιδεύσεις προσωπικού, αλλά και τη σύσταση –από τον ΟΣΕ– ειδικής ομάδας παρακολούθησης των ραδιοεπικοινωνιών μεταξύ του προσωπικού κίνησης και των Μηχανοδηγών.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη αποτελεσματικής επίβλεψης της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, αλλά και προβλέπεται να ληφθούν, από τη ΡΑΣ.

Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που εκ της διερεύνησης αναδειχθούν ευθύνες και σε πρόσωπα, τότε, θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις αρμοδίως, κάτι που έχει ζητηθεί και με επιστολή από τον Υπουργό κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει ένα σχέδιο για την συνολική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηρόδρομου, στο πλαίσιο του οποίου, η αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και άλλων συναφών θεμάτων, θα αποτελούν αντικείμενο ανάλογων συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.





Για την εγκληματικότητα και την οδική κυκλοφορία

Συνεχίζονται οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν συνολικά 73.000 άτομα και 53.000 οχήματα, ενώ προσήχθησαν 2.947 άτομα, συνελήφθησαν 957 για διάφορα αδικήματα και βεβαιώθηκαν 13.807 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ασφάλεια των πολιτών είναι προτεραιότητά μας και θα συνεχίζουμε να την διαφυλάσσουμε με τακτικούς ελέγχους και συνεχή επαγρύπνηση.

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Αύριο, Τετάρτη 13 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τα δύο χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Βορίδης: Ο σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί φταίνε για την τραγωδία, όχι ο Καραμανλής

Παλαιοχριστιανοί - Πατέρας 15χρονου: Εξαφανίστηκε το παιδί μου και με έβαλαν να προσέχω άλλο παιδί της δομής!

Τροχαίο: Ξαδέλφια σκοτώθηκαν στο ίδιο σημείο με 7 χρόνια διαφορά!