Hellenic Train: Φωτιά στις ράγες μεταξύ Πέλλας και Ημαθίας

Ποια μέτρα πάρθηκαν για την ασφάλεια αμαξοστοιχιών και επιβατών. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Hellenic Train.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στις ράγες του εθνικού σιδηροδρόμου στο ύψος μεταξύ Πέλλας και Ημαθίας.

Η αμαξοστοιχία που ξεκίνησε από την Έδεσσα Πέλλας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ακινητοποιημένη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Αλεξάνδρειας Ημαθίας προκειμένου να μην προσεγγίσει το φλεγόμενο σημείο.

Εκτός της εξέλιξης της φωτιάς καθαυτής, ανακοινώθηκε ότι αναμένονται και καθυστερήσεις στις επόμενες αμαξοστοιχίες.

Η αμαξοστοιχία 1734 (Έδεσσα-Θεσσαλονίκη) βρίσκεται σταματημένη, με εντολή του Ο.Σ.Ε, στον Σ.Σ. Αλεξάνδρεια, εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Hellenic Train (@HellenicTrain) February 19, 2024

