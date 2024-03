Τεχνολογία - Επιστήμη

Το ΑΠΘ στη Σουηδία: Φοιτητές εκτοξεύουν πείραμα με πύραλο

Μια ακόμα πτυχιακή εργασία - πείραμα που αναγνωρίζεται ως υψηλό επίτευγμα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

-

Άλλη μια περίπτωση Ελλήνων φοιτητών οι οποίοι εκτός συνόρων όχι μόνο διαπρέπουν, αλλά και αναγνωρίζονται για τα επιτεύγματά τους, εντοπίζεται τις τελευταίες μέρες στη Σουηδία. Ο λόγος για την ομάδα φοιτητών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το όνομα «Beam 3rd gen», της οποίας η ομαδική πτυχιακή εργασία στο Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος, στην ουσία αποτελεί ένα χημικό πείραμα ονόματι Dropstar το οποίο πρόκειται να εκτοξευτεί με τον διεθνούς επιστημονικής φήμης και αναγνώρισης πύραυλο, REXUS 32.

Το Σαββατοκύριακο το Dropostar παραδόθηκε στους διοργανωτές των πτήσεων του REXUS και πέρασε με επιτυχία όλους τους ελέγχους και τις προσομοιώσεις πτήσης που έλαβαν χώρα. Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε το Flight Readiness Review για τον πύραυλο REXUS 32, στο τέλος του οποίου υπογράφηκε σχετική δήλωση με την οποία πιστοποιήθηκε ότι το πείραμα είναι έτοιμο για πτήση. Η πτήση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12.03 και ώρα Ελλάδος 07.00 και μπορεί να παρακολουθηθεί στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=uwr1JmeEvQs&t=1972s&ab_channel=SwedishSpaceCorporation

Οι φοιτητές σε ενημέρωσή τους προς το Εργαστήριο και τον επικεφαλής του, καθηγητή κ. Θοδωρή Καραπάντσιο, ευχαριστούν για την βοήθεια και την υποστήριξη την οποία όπως είπαν, έχουν λάβει καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος από το Εργαστήριο, και χαρακτηρίζουν «τιμή τη συνεργασία με το Εργαστήριο αυτό, ώστε να κάνουμε πραγματικότητα το πρώτο ελληνικό φοιτητικό πείραμα που θα εκτελεστεί στον πύραυλο REXUS».

Από την πλευρά του ο κ. Καραπάντσιος ανέφερε συγκινημένος: «Τέτοιες στιγμές είμαι περήφανος που είμαι πανεπιστημιακός δάσκαλος».

