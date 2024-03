Κοινωνία

Tηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις των ΤΕΕΜ. Μετά από έρευνα δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Φάρσα αποδείχθηκε το προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, το οποίο πραγματοποίησε άγνωστος λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, σήμερα Τρίτη.

Ο άγνωστος έδωσε περιθώριο μιας ώρας και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΤΕΕΜ.

Το κτήριο εκκενώθηκε ενώ έκλεισε για την κυκλοφορία των οχημάτων η οδός Λουκάρεως από το ύψος της οδού Κάλβου έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Μετά από έρευνα δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.

