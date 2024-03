Κόσμος

Ρίο ντε Τζανέιρο: Παραδόθηκε ο ένοπλος, ο οποίος κρατούσε 15 ομήρους σε λεωφορείο (βίντεο)

Το όχημα είχε ακινητοποιηθεί σε κεντρικό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων. Ειδικοί διαπραγματευτές είχαν σπεύσει στο σημείο.

Παραδόθηκε, ο ένοπλος, ο οποίος εισέβαλε σε λεωφορείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, και κρατούσε ομήρους περίπου 15 ανθρώπους, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Το όχημα είχε ακινητοποιηθεί σε κεντρικό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων και η περιοχή είχε αποκλειστεί από άνδρες των ειδικών της αστυνομίας, ενώ ειδικοί διαπραγματευτές είχαν επικοινωνία με τον δράστη.

«Ένας άνδρας πυροβόλησε δύο ανθρώπους και κρατάει ομήρους σε λεωφορείο στον σταθμό του Νόβο Ρίο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, συμπληρώνοντας ότι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Εικόνες που μετέδωσε το δίκτυο GloboNews καταγράφουν σε απευθείας μετάδοση την αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό του Ρίο ντε Τζανέιρο από τον οποίο αναχωρούν λεωφορεία με προορισμό άλλες πολιτείες της Βραζιλίας.

Record mostrando os Snipers ao vivo na Rodoviaria Novo Rio com exclusividade. #CidadeAlerta #RioDeJaneiro pic.twitter.com/zytqDFc0SG — Brenno Moura (@brenno__moura) March 12, 2024

«Ένας άνδρας έβγαλε όπλο, άρχισε να πυροβολεί και μπήκε στο λεωφορείο. Έχω δύο φίλους μέσα σε αυτό το λεωφορείο. Είμαστε σε απόγνωση, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο μικρόφωνο του καναλιού.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters

