Υγεία - Περιβάλλον

Σκιάθος: Αγοράκι διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκρως ανησυχητικά συμπτώματα εμφάνισε το νήπιο, το οποίο μεταφέρθηκε εκτάκτως με ιδιωτικό σκάφος και εισήχθη στο Νοσοκομείο Βόλου.

-

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένα αγοράκ 3,5 ετών από τη Σκιάθο.

Το αγοράκι διακομίσθηκε με πυρετό και αιματέμεση από τη Σκιάθο στον Βόλο, καθώς η κατάσταση της υγείας του έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η μεταφορά του έγινε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και με το σκάφος «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ».

Πηγή: TheNewspaper

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια: Τα “μέτρα Κασσελάκη” για φόρους, εισφορές και τιμές και ο “Χουντίνι”

Εορτολόγιο - 13 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Τροχαίο - Αριδαία: Νεκροί δύο 20χρονοι από εκτροπή αυτοκινήτου