Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης και οι έρωτες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για ημέρες με πλούσια δράση από την Αφροδίτη, που φέρνει «αλλαγές στον τρόπο που αγαπάμε», όπως είχε χαρακτηριστικά, έκανε λόγο την Τετάρτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Τις επόμενες ημέρες υπάρχουν έρωτες που θα γεννηθούν ή θα αναγεννηθούν. Ας αφήσουμε κατά μέρος τις εντάσεις και τις διαφορές για να περάσει ωραία ο καιρός».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

